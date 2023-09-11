Ankara

Söz konusu yarışma, NASA tarafından, dünya ve uzayda karşılaşılan zorluklara ortaklaşa şekilde açık kaynaklı çözümler üretmek amacıyla 11 yıldır düzenleniyor.

Etkinlikte TUA'nın yanı sıra Avrupa, Japonya, Çin, Avustralya ve Güney Afrika'dan önemli uzay ajansları da yer alıyor.

Her yıl yarışmaya katılan binlerce ekip, dünyada ve uzayda karşılaşılan zorlukları çözme konusunda işbirliği ve potansiyel gösteren projelerini sunuyor. Yarışmada, en yenilikçi ve etkili projeler arasından kazananları belirlemek için birden fazla değerlendirme yapılıyor.

Katılımcılar ekip olarak değil bireysel olarak başvurabiliyor. Yarışmaya katılmak isteyenlerden 18 yaşın altındaki katılımcıların etkinliğe bir ebeveyni veya yasal vasisi tarafından kaydolması ve etkinlik boyunca onlarla birlikte olması gerekiyor.

Yarışmaya katılmanın herhangi bir maliyeti bulunmazken, başvurmak isteyenlerin "https://www.spaceappschallenge.org/2023/" linkinden eylülün son haftasına kadar başvuru yapması bekleniyor.

Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması, 7 Ekim'de 09.00'da (yerel saat) başlayacak ve 8 Ekim'de 23.59'da sona erecek.

"Küresel işbirliğine ve bilime siz de katkı sunabilirsiniz"

TUA'nın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "NASA ve TUA sizi "Açık Bilimi Birlikte Keşfetmeye" davet ediyor. Bu yıl 7-8 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan NASA Space Apps Challenge'da küresel işbirliğine ve bilime siz de katkı sunabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da "Bu yıl, yarışma özelinde TUA aracılığıyla NASA ile işbirliğine gittik. Böylelikle bir yandan onların tecrübelerinden yararlanırken diğer yandan kendi uzay projelerimizi ve deneyimlerimizi aktarma alanları yakalamış oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı'nda iddialı hedefleri olan bir ülkeyiz. Uzay teknolojilerine daha fazla yatırım yapacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Hackathon hakkında

NASA Space Apps Challenge, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde 48 saatten fazla süren uluslararası açık kaynaklı bir hackathon olarak biliniyor. Kodlayıcılar, bilim insanları, tasarımcılar, hikaye anlatıcıları, yapımcılar, teknoloji uzmanları ve meraklı olan herkes, dünyada ve uzayda karşılaştığı zorluklarla başa çıkmak için bir araya geliyor.

Yarışma, yaratıcılığa ve eleştirel düşünceye ilham vererek dünya ve uzay bilimi ile keşiflerine olan ilgiyi artırmayı, gelecek nesil bilim insanlarının, teknoloji uzmanlarının, tasarımcıların, mühendislerin artmasını ve çeşitliliğini teşvik ediyor.

AA