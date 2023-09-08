BURSA (AA) - Bu yıl "Kurtuluşun Kadınları" temasıyla Milli Mücadele döneminde kahramanlık gösteren Türk kadınlarını konu edinen senaryolar beyaz perdeye aktarıldı.

Orhangazi Kültür Merkezi'ndeki gala gecesinde Milli Mücadele kahramanlarından Halide Edip'in Anadolu Ajansının kuruluşunda oynadığı rol ile "Ateşten Gömlek" romanının ismine karar vermesini yansıtan kısa filmin de aralarında bulunduğu 7 kısa film sanatseverlerle buluştu.

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, bu hafta Orhangazi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü de kutladıklarını söyledi.

Milli Mücadele'de hayatını kaybedenleri rahmetle andığını dile getiren Bayrak, "Onların bize mirası olan bağımsızlık ve özgürlük sevgisini yaşatmak, bu toprakları daha da güçlü bir şekilde geleceğe taşımak bizim görevimizdir." dedi.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da her bir bölgesi sinema çekimleri için doğal platform olan Bursa'nın, beyaz sayfalarda yer alan hikayelerin beyaz perdeye aktarılmasına ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Aydın, Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınlarının Bursa'nın tarihi ve doğal mekanları eşliğinde sadece Türkiye ile değil bütün dünyayla buluşacağını anlatarak, "Festival kapsamında 7 ayrı kahraman Türk kadınının senaryosu film haline getirilse de bizler biliyoruz ki Anadolu'muzun Kurtuluş Savaşı kadın kahramanları yalnızca 7 değil. 7'den 70'e bütün Anadolu kadını kahraman annelerimiz." diye konuştu.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de 10 yıldır devam eden festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Özer, sinemanın dünyayı titreten bir sanat olduğunu belirterek, "Bir oyuncu, bir senaryo ya da bir yapım dünyanın öbür ucunda duyuluyor. Ondan da öte gelecek nesillere aktaracağınız bir arşiviniz var." ifadesini kullandı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz da her yıl gelişerek devam eden bu festivalin kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına kalıcı değerler üretebilmenin en güzel örneklerinden olduğunu dile getirdi.

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, festivalin 10. yılını "Kurtuluşun Kadınları"na armağan ettiklerini söyledi.

Sürmeli, gala gecesinde Hafız Selman İzbeli, Halide Edip, Halime Çavuş, Çete Emir Ayşe, Tayyar Rahmiye, Kara Fatma, Gördesli Makbule'nin kısa ama etkili hikayelerinin izlenileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ahde vefa borcumuzu ödememize katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığına, Sinema Genel Müdürlüğüne, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Orhangazi Belediyesine, filmlerde rol alan oyunculara teşekkür ediyorum. İstiklali ve istikbali borçlu olduğumuz kahramanlarımızı rahmet ve minnetle analım istiyorum. Teşekkürler kurtuluşun kadınları."

Konuşmaların ardından "Kurtuluşun Kadınları" temasıyla Milli Mücadele döneminde kahramanlık gösteren Türk kadınlarını konu edinen 7 kısa filmin gösterimi gerçekleştirildi.

Programda ayrıca kısa filmlerde rol alan oyunculara protokol üyelerince plaket verildi.