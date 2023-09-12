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79. dakikada konuk ekip, farkı 2'ye çıkardı. Baldanzi'nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Nasti, kaleci Doğan Alemdar'ın önde olduğunu görünce aşırtma bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

24. dakikada sağ taraftan topla hareketlenen ve ceza sahasına sokulan Kenan Yıldız'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşma öncesi, Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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