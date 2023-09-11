İSTANBUL (AA) - Kocaeli Stadyumu'nda saat 19.30'da oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Pierre Gaillouste yönetecek.
Gruptaki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olan ve sahadan 3-2 mağlup ayrılan ay-yıldızlılar, 5. sırada yer alıyor.
İlk karşılaşmada Letonya ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya ise 4. sırada bulunuyor.
Karşılaşma ücretsiz olarak takip edilebilecek
Türkiye Futbol Federasyonu, yarınki karşılaşmanın ücretsiz izlenebileceğini açıkladı.
Müsabakayı takip etmek isteyen taraftarlar, yarın 11.00 ile 18.00 saatleri arasında stadyumda bulunan gişelerden kimlik kartlarını ibraz ederek kağıt biletlerini alabilecek.