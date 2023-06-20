İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, ziyarette bulundu.

Prof. Dr. Ümit Özdağ: “Sayın Genel Başkan seçim süresinde Zafer Partisi’ni iki kez ziyaret etmişti ve önemli görüşmeler yapmıştık. Seçimlerden sonra bir değerlendirme imkanımız olmadı. Ben de kendisinden geçen hafta randevu rica ettim ve bu değerlendirmeyi hem de iade-i ziyarette bulunmak istedim. Güzel bir ziyaret oldu. Teşekkür ederim, nazik daveti için. İçeriye girerken Sayın CHP Sözcüsü, “Aman dikkat edin yerler kaygan burada.” dedi. Biz de gülümsedik sağlam bastığımızı söyleyerek yukarıya çıktık.”

Kemal Kılıçdaroğlu: “Sayın Genel Başkanla güzel bir görüşmemiz oldu. İki siyasetçi yan yana gelirse ne konuşur? Doğal olarak Türkiye’nin sorunlarını, Ortadoğu’yu, dünyadaki gelişmeleri hep beraber değerlendirdik. Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetimleri, yerel yönetim seçimlerini birlikte değerlendirdik.”

HABER: METE YILMAZ