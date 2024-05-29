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İsrail ordusunun, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 ve 28 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda 66 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den faza kişi yaralanmıştı.

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'de ateşkes ve insani yardımların girişine izin verilmesi yönündeki kararlarının da uygulanması çağrısı yapıldı.

Çadır kamplara saldırıların kınandığı açıklamada, uluslararası toplum un yükümlülüklerini yerine getirerek, "Filistin halkına karşı işlenen savaş ve soykırım suçlarını durdurarak caydırıcı yaptırımlar dayatması" talebinde bulunuldu.

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