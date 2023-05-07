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90+1. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e yükseltti. Umut Nayır'ın topuk pasıyla Sivasspor ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, plase bir vuruşla fileleri havalandırdı: 4-1.

76. dakikada Ümraniyespor 3. golünü buldu. Oğuz Gürbulak'ın sağ kanattan altıpas önüne sert gönderdiği topa Kayode vurdu, kaleci Muammer'den sekip yükseklik kazanan topu Umut Nayır şık bir vuruşla ağlara gönderdi: 3-1.

69. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Erdoğan'ın arka direğe yaptığı ortada kaleci Orkun, topu elinden kaçırdı. Boşta kalan topa Gradel vurdu, Glumac topu kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.

59. dakikada Sivasspor etkili geldi. Erdoğan'ın sağ kanattan penaltı noktası önüne yaptığı ortada Caicedo topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

45+4. dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Ümraniyespor ceza sahasında Yatabare ve Glumac arasında yaşanan gerilim sonrasında hakem Burak Şeker, Yatabare'ye sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izleyen Burak Şeker, sarı kartı iptal edip Yatabare'ye kırmızı kart çıkardı.

34. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Uğur Çiftçi'nin altıpas önüne yaptığı ortada Gradel kafayı vurdu, kaleci Orkun'un müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-1.

24. dakikada penaltı atışını kullanan Umut Nayır, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-0.

22. dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Ev sahibi takımın sağ kanattan kullandığı kornerde, hakem Burak Şeker, Murat Paluli'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

Maçın 7. dakikasında, Ümraniyespor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Sekidika'nın ön direğe yerden gönderdiği topa Umut Nayır ayak koydu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

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