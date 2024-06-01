Şampiyonaya Türkiye, Fransa, Yunanistan, Polonya, İskoçya, Almanya, İngiltere, Gürcistan, Belçika, İspanya, İsrail, İrlanda, Azerbaycan, İtalya, Hollanda ve Ukrayna katılacak. Takımlar, dört gruba ayrılacak ve gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler çeyrek finale yükselecek.

Son Avrupa ve Dünya şampiyonu unvanıyla turnuvaya katılan Türkiye, C Grubu'nda İrlanda, Azerbaycan ve İsrail ile karşılaşacak. Milli takımımız, grup aşamasındaki tüm maçlarını Camille Fournier Stadı'nda oynayacak.

2 Haziran Pazar: Türkiye - İsrail

3 Haziran Pazartesi: Türkiye - Azerbaycan

4 Haziran Salı: Türkiye - İrlanda

Ampute Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Umut Can Günay, hazırlık sürecinin çok verimli geçtiğini belirtti. Günay, muhabirimiz Beyza Betül Cihan'a yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz İsmail Temiz'in önderliğinde hazırlık süreçlerimiz oldukça verimliydi. Turnuvanın önemini çok iyi biliyoruz. Bu kupayı üçüncü kez Türk milletine armağan etmek istiyoruz. İlk maçımız İsrail ile bu maçın önemi bizim için çok başka şeyler ifade ediyor. Sahadan galibiyetle ayrılıp gereken cevabı herkese vereceğiz." dedi.

Türkiye, bu önemli turnuvada bir kez daha başarıya ulaşmak için sahaya çıkacak.