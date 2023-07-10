İsmail Kartal gelişi ile birlikte transferleri konusunda açıklamalar yaparak kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü Ümraniyespor'un başarılı topçusu Umut Nayir ile prensipte anlaştı.

BAŞARI İSTATİĞİ: 33 MAÇTA 18 GOL, 3 ASİST

Ümraniyespor'da kiralık olarak forma terleten 30 yaşındaki oyuncu, 33 resmi maçta 18 gol atarken, 3 kez de asist yaptı.

UMUT NAYİR KİMDİR?

Mehmet Umut Nayir 28 Haziran 1993 tarihinde Kayseri'de doğdu. Futbola 16 yaşındayken, İstanbul'un amatör takımlarından Albayrakspor'da başladı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Umut, Ankara'ya gitti ve MKE Ankaragücü ile anlaştı. Ankaragücü A2 takımında 1 sezon forma giydi. 2012-2015 yılları arasında MKE Ankaragücü'nde forma giyen Umut, 30 Ocak 2015 tarihinde Osmanlıspor'a transfer oldu. 2015-2016 sezonunun devre arasında 11 Ocak 2016 tarihinde Türkiye 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a kiralık transfer oldu. 2016-2017 sezonunda Göztepe de kiralık olarak forma giydi. 27 Temmuz 2018 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’a 250 bin Euro karşılığında transfer oldu, 31 Ağustos 2018 tarihinde Bursaspor'a kiralandı. 2020-21 sezonunda Hırvatistan takımlarından Hajduk Split'e kiralandı.

A Milli Takım'da 4 maça çıkan tecrübeli futbolcunun 1 golü bulunuyor.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN