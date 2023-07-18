Ankara

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, AA muhabirine, tahıl koridoru sayesinde dünyanın hububat tedarikinde nefes aldığını söyledi.

Tahıl koridoru anlaşmasının daha önce üç kez uzatıldığına dikkati çeken Ulusoy, anlaşmanın başlarda dünya tahıl fiyatlarının dengeye gelmesinde önemli etkisi olduğunu dile getirdi.

Ulusoy, kuzey yarım kürede hasadın devam ettiğini, zamanlama olarak tahıl koridoru anlaşmasının dünyadaki fiyatlara etkisinin azaldığı bir dönemde bulunulduğunu belirterek, "Tahıl koridorunun şu an dünya fiyatlarına etkisi yüzde 3'ler düzeyinde. Bu dönemde koridorun uzatılmamasının dünya fiyatlarına çok etki edeceğini düşünmüyorum ancak savaş bölgesindeki ürünlerin dünya pazarına girmesi için koridorun uzatılması gerekli. Türkiye'nin bu anlamda adımlar atması dünya piyasası için olumlu etki yaratacaktır." dedi.

Ulusoy, dünyada bu yıl tahıl üretim miktarının tüketim miktarının bir miktar gerisinde kalacağını, ancak devir stoku olduğundan üretimin tüketimi karşılamasında sıkıntı yaşanmayacağını ifade etti.

Tahıl kriziyle karşı karşıya kalınmayacağını vurgulayan Ulusoy, "Koridorda sevkiyatlar azalmaya başlamıştı. Rusya anlaşmadan çekilmeden de anlaşmayı yavaşlatıyordu. Neredeyse zaten durma noktasına fiilen gelmişti." diye konuştu.

İklim değişikliği kısa vadede tahıl üretimini etkilemeyecek

Ulusoy, dünyada etkisini gösteren kuraklığın tahıl üretimi için de bir tehdit olduğunu, ancak kısa vadede, yani 2023-2024 hasat döneminde küresel iklim değişikliğinin fiyatlara çok ters bir şekilde yansımayacağını söyledi. Ulusoy, küresel iklim değişikliğinin uzun vadede tahıl üretimini etkilememesi için çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi.

"Koridor dünya ticareti için çok önemli"

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan da tahıl koridorunun bu zamana kadar Türkiye üzerinden yönetildiğine ve dünya için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de bu sezon tahıl rekoltesinin yüksek olduğunu ifade eden Tezcan, "Türkiye'nin koridora şu an ihtiyacı yok. Dünyada tahıl ticaretinin devam etmesi ve bu ticarette Ukrayna ve Rusya'nın yer alması için tahıl koridorunun devam etmesi lazım." diye konuştu. Aksi halde öncelikle Ukrayna'nın, ardından Rusya'nın en fazla zararı görecek ülkeler olduğunu dile getiren Tezcan, ağustos ayında koridorunun tekrar açılacağını öngördüklerini kaydetti.

AA