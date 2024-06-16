Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin durumuna ilişkin, "Acil gıda yardımı sağladığımız 3 bin çocuk vardı ve şu anda onların nerede olduğunu bilmiyoruz." diyen Elder, Gazze'de 250 günden fazla süren savaşın ardından, yardım girişine yönelik devam eden kısıtlamalar nedeniyle bölge sakinlerinin, çocuklarına yiyecek bulmakta büyük zorluk yaşadığını dile getirdi.

Elder, "Gazzeli çocukların sürekli korku halinde yaşaması, yaklaşık bir yıl boyunca okula gidememeleri, İsrail bombardımanı nedeniyle uyuyamamaları normal değil." ifadesini kullandı.

Sınır Kapısı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olma özelliğini taşıyan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardım girişlerini de önemli derecede etkiliyor.