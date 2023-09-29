Bu nedenle tercih yaparken dikkatli ve bilinçli olmak son derece önemli. Hangi bölümü seçeceğiniz, nerede okuyacağınız kampüs yaşama hatta kırtasiye ofis ihtiyaçlarınızı şekillendirebiliyor. Geleceğiniz inşa ederken dikkat etmeniz gereken pek çok nokta yer alıyor. Bu da üniversite tercihi nasıl yapılır, nasıl bir yol izlenmeli, hangi faktörlere dikkat edilmeli gibi birçok soruyu akıllara getiriyor. Üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken faktörler ve nasıl yapacağınıza dair tüm sorulara gelin birlikte cevap verelim.

1. Kariyer Hedefinizi Belirleyin

Üniversite tercihi yaparken kariyer ve hedeflerinizi belirlemeniz gerekiyor. Hangi alanda çalışmak ve uzmanlaşmak istediğinize, nasıl bir eğitim almak istediğinizi iyi düşünmeli ve buna yönelik tercihlerinizi belirlemelisiniz. Bu aynı zamanda nasıl bir üniversitede de eğitim almak istediğinizi şekillendirir. Bazı üniversiteler istediğiniz alana yönelik bir üne sahip olabilir ve tercihleriniz arasında yer alabilir.

2. Lokasyon Tercihi

Üniversite tercihi sırasında karar vermeniz bir diğer nokta ise üniversitenin lokasyonu. Bulunduğunuz şehirdeki bir üniversitede mi yoksa şehir dışındaki bir üniversitede mi okumak istediğinize karar vermelisiniz. Bu aşamada üniversitenin bulunduğu şehirde nerede kalacağınız ve maliyetlerini karşılayıp, karşılayamamama durumu ve bulunduğunuz şehirde mi yoksa dışında mı okumak istediğinize yönelik sorulara cevaplar vererek üniversite değerlendirmesine başlayabilirsiniz.

3. Üniversitenin Sunduğu Kariyer Olanakları

Üniversitenin sunduğu fakülte ve program çeşitliliği kariyerinizi şekillendirebilmenize yardımcı olur. İstediğiniz bölümle ilgili farklı dersler alabileceğiniz ve farklı disiplinlerdeki bölümlerden de faydalanabileceğiniz üniversitelere yönelerek kariyerinizi de çeşitlendirebilir, kendinizi geliştirebilirsiniz.

4. Bütçenizi Göz Önünde Bulundurun

Üniversite tercihi bütçenizi büyük oranda etkileyebilir. Özellikle şehir dışı veya özel üniversite tercihlerinde bütçenizi de göz önüne alarak bir tercih yapmanızda yarar var. Böylece en rahat koşullarda nerede okuyacağınıza karar verebilirsiniz.

5. Üniversiteyi Ziyaret Edin

Eğer imkânınız varsa tercih etmek istediğiniz üniversiteyi ziyaret edebilir, ortamı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Üniversite kampüsünü görmek, öğrencilerle konuşmak ve atmosferi deneyimlemek doğru bir tercih yapabilmenize yardımcı olabilir. Üniversite tercih sürecinde tüm bu detaylar düşünülmesi gerekiyor olup doğru bir tercih yapmanızda yardımcı olabilir.

Üniversite Tercih İşlemi Nereden, Nasıl Yapılır?

Üniversite tercih tarihleri belirli bir dönemi kapsıyor olup her sene sonuçların açıklanmasına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla tercih dönemini kaçırmadan üniversite seçimi yapmak önemli. Tercihler ÖSYM sitesi üzerinden yapılıyor olup bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

· ÖSYM sayfanı açtıktan sonra T.C. kimlik numaranız ve aday şifreniz ile birlikte ÖSYM Adat İşlemleri Sistemi (AİS)’ne giriş yapmalısınız.

· Sayfaya girdikten sonra tercih işlemleri “Başvuruları / Tercihleri” sekmesi üzerinden tercih sayfasını açabilirsiniz.

· Burada en çok istediğiniz bölüm ve üniversiteden en az istediğinize doğru bir sıralama yapabilir ve tercihinizi oluşturarak son halini ÖSYM’ye gönderebilirsiniz.

Tercih yapmaya hak kazanmış her adayın 24 tercih hakkı bulunuyor olup ister hepsini ister istediğiniz kadarını doldurabilirsiniz. Tercih yapmadan önce ÖSYM tarafından yayınlanan üniversite tercih kılavuzunu incelemeyi unutmayınız. Tercihlere dair her sene değişiklikler olabildiği için bu değişikliklere dikkat etmek oldukça önemli.

Üniversite Tercihi Sırasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Üniversite tercih döneminde dikkat edilmesi gereken birkaç detay yer alıyor. Bunlar arasında nasıl üniversite ve bölümde okumak istediğine karar vermiş olmanız gerekiyor. Böylece tercihlerinizi daha bilinçli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Puanınızın yettiği ve istediğiniz bir bölümde okumak sizi ön plana koyarken, puanınızın yettiği ama okumak istemediğiniz bir bölüm tercih etmek de bir o kadar memnuniyetsizlik yaratabiliyor. Dolayısıyla sevdiğiniz bir bölümü tercih etmelisiniz. Bölüm tercihi için 24 adet sıralama yapanız mümkün olup sıralama yaparken dikkat etmeniz gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

· Tercih işlemleri sırasında puandan ziyade başarı sıralamasını dikkate almanız gerekiyor. Başarı sıralaması sınava giren kişi sayısı içerisinde kaçıncı olduğunu görebilmenize ve daha gerçekçi tercihler yapabilmenize yardımcı olacaktır. Dolayısıyla sıralamaya göre tercih yapmalısınız.

· Sıralamayı istediğiniz bölümlere göre yapmalısınız. Okumak istediğin üniversite ve bölümleri en çok istediğinden daha az istediğine göre sıralamalısınız.

· Kontenjan karşılaştırması yaparak tercihlerinizi sıralamalısınız. Sınava girilen sene önceki seneye oranla daha fazla kontenjana sahip olabilir. Bu durumda programın başarı sıralaması düşecektir ve girme ihtimalinizi arttırabiliyor.

· Kariyer açısından geleceğin mesleklerini tercih ederek kariyer imkanlarının önünü açabilirsiniz.