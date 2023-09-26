Al Di Meola'nın konserine hayranları ve cazseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Meola'ya gitarda Peo Alfonsi, perküsyonda Sergio Martinez eşlik etti. Konserde usta sanatçı bis sonrası tekrar sahne alarak en sevilen eserlerinden "Mediterranean Sundance"ı çaldı.

Konser sonrası sanatçılar uzun süre ayakta alkışlanırken Meola, bazı hayranlarının kendisine uzattığı plak ve albümleri de imzaladı.

33. Akbank Caz Festivali, 8 Ekim'e kadar konser, dinleti, söyleşi, film, çocuk atölyesi, dans, sergi ve seminerlerle devam edecek.

AA