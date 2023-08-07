Haber: Damla Oya Erman

Method oyunculuğuyla tanınan bu aktörler, karakterlere girmek için kendilerini sınırlarının ötesine taşıyorlar. Joaquin Phoenix ve Vanessa Kirby, yakında vizyona girecek olan "Napoleon" adlı filmin setinde rollerine olan bağlılıklarını bir adım öteye taşıdılar.

48 yaşındaki oyuncu Phoenix, 35 yaşındaki oyuncu Kirby'yi, tarihi dramın çekimleri sırasında ikili sette anlaşmış oldukları "birbirlerini şaşırtma" anlaşması çerçevesinde sert bir sahnede tokatladı. Oyuncular, Napoleon Bonaparte ve eşi Josephine de Beauharnais rollerini canlandırıyor ve fiziksel etkileşimleri doğaçlamada tamamen özgür olma kararı aldıklarını ifade ettiler.

Bu tür rolleri canlandırırken yaşanan deneyimler sıklıkla övgüler ve prestijli ödüllerle sonuçlansa da bazen oyuncular tekniklerini aşırıya taşıyarak, rahatsız edilen oyuncu arkadaşlar, fiziksel rahatsızlıklar ve ölüm tehlikelerine yol açabiliyor. Örneğin, Dustin Hoffman ve Meryl Streep, 1979 boşanma draması "Kramer vs. Kramer" için rollerine öylesine kaptırıldılar ki, spekülasyonlara göre Hoffman Streep'i sahnede daha gerçekçi bir tepki almak için tokatlamıştı.

Willem Dafoe, Jared Leto, Natalie Portman ve diğer oyuncular da karakterlere bürünmek için çeşitli yöntemler kullanmışlar. Jared Leto, Joker karakterini canlandırmak için oyuncu arkadaşlarına garip hediyeler göndermiş, Shia LaBeouf savaş filmi "Fury"deki rolü için yüzünü kesip dişini çekmiş, Natalie Portman ise "Black Swan" adlı filmdeki dansçı karakterini canlandırmak için zorlu bir fiziksel eğitimden geçmiştir.

Hilary Swank, "Million Dollar Baby" adlı filmde boksör Maggie Fitzgerald'ı canlandırmak için bedenini 90 günde dönüştürmek zorunda kalmıştı. Bu zorlu eğitim sırasında staph enfeksiyonu geçirerek hayatı tehlikeye girmişti. Natalie Portman ise "Black Swan" filmi için bale eğitimi alırken vücudu ciddi şekilde etkilenmiş ve yaralanmıştı.

Sonuç olarak, oyuncular rollerine daha derinlemesine girebilmek için fiziksel ve duygusal sınırlarını zorlayabiliyorlar, ancak bu bazen ciddi sonuçlar doğurabilir.