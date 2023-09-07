KAHİRE AA- Arap Birliği'nin 160. Dışişleri Bakanları Olağan Toplantısı, Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği Genel Merkezi'nde başladı. UNRWA Genel Komiseri Lazzarini de toplantının açılışında konuştu.

UNRWA'dan yayımlanan yazılı açıklamaya göre Lazzarini, Filistinli mültecilerin temel ihtiyaçlarının bu yıl sonuna kadar sürdürülebilmesi amacıyla acilen 190 milyon dolarlık bir kaynağa ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Gazze nüfusunun yarısından fazlasına sağlanan gıda tedarikinin devam edebilmesi için de 75 milyon dolara daha ihtiyaç olduğunu kaydeden Lazzarini, şunları aktardı:

"Suriye'deki iç savaştan ve 1967'de Gazze'den kaçarak Ürdün'e gelen 180 bini aşkın Filistinli mülteci, her geçen gün büyüyen yoksullukla mücadele ediyor. Ancak ne yazık ki UNRWA, daha fazla bu yardımlarını aynı tempoda sürdüremeyebilir."

Lazzarini, UNRWA'nın mali durumunun her geçen yıl daha kötüye gittiğini ve mültecilerin ihtiyaçlarının arttığına dikkati çekerek, kaynaklar ve talep edilen hizmetler arasındaki uçurumun, iç önlemlerle kontrol altına alınamayacak kadar derinleştiğini vurguladı.

UNRWA'nın kuruluşu ve faaliyetleri

UNRWA, topraklarından göç etmek zorunda kalan Filistinlilere geçici yardım sunmak amacıyla BM Genel Kurulu'nun 302 sayılı kararıyla 8 Aralık 1949'da kuruldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana ve Ürdün'ün başkenti Amman'da olmak üzere iki ana merkezi ve yardım yaptığı bölgelerde şubeleri bulunan kurumun, Filistin meselesine adil bir çözüm bulunana kadar her 3 yılda bir görev süresi yenileniyor.

UNRWA'nın son yıllarda yaşadığı mali kriz sebebiyle Filistinli mültecilere hizmetlerinde düşüş görülürken, haziran ayında açıklama yapan UNRWA, eylül ayından itibaren hizmetlerinin aksayabileceği uyarısında bulunmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria, Gazze Şeridi, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de Filistinli mültecilere sağlık, eğitim ve sosyal yardım hizmetleri sunan UNRWA'ya ait 1300 tesis bulunuyor.