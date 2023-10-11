Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin daveti üzerine "Gürleyen Tufan" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Akşam namazının ardından başkent Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünden başlayan yürüyüş, Palmiye Meydanı'nda yatsı namazı sonrasına kadar devam etti.

Gazze ve Filistin direnişi yanlısı slogan atan göstericiler, İsrail'in Amman Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi ve büyükelçiliğin kapatılması talebini dile getirdi.

Ürdün ve Filistin bayraklarının yanı sıra "Sizleri savaşta yalnız bırakmayacağız... Ürdün halkı Filistin halkının yanındadır", "Mescid-i Aksa tufanı hepimizin savaşıdır" ve benzeri sloganların yer aldığı pankartlar taşıyan göstericiler, "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor" sloganı atarak Filistin ile sınırların açılması çağrısında bulundu.

Ürdünlü Milletvekili Salih el-Armuti, yürüyüş sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas'ın yaptığının, "yüzyılın anlaşması, Ürdün haritası ve kutsal mekânlar üzerindeki vesayet değişikliği karşısında" Ürdün'ün ulusal güvenliği için bir güç oluşturduğunu söyledi.

Armuti, Ürdün'ün, bu meseleyi hızlıca ele alarak Hamas'a elini uzatması ve merhum Kral Hüseyin bin Talal'ın Amman'da ofis kurmak suretiyle yaptığı gibi yapması gerektiğini vurguladı.

Milletvekili Armuti, "Gazze'de yaşananlar, Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde hesap verilmesini gerektiren savaş suçları ve soykırımdır." dedi.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.