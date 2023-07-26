AMMAN AA- Geçimini taş oymacılığı yaparak sağlayan 41 yaşındaki Malkavi, Ummu Kays antik kentinde bulduğu bazalt taşları küçük aracına yükleyerek ikamet ettiği başkent Amman'a getiriyor.

Amman'ın Şafa Bedran bölgesindeki evinde soruları yanıtlayan Ürdünlü Malkavi, bazalt taşlarına şekil vermenin beyaz taşlara göre daha zor olduğunu ve bu yontma işlemini elle veya bazı elektrikli aletlerle yaptığını söyledi.

Bazalt taşının sert ve koyu renkli olmasından dolayı talebin arttığını belirten Malkavi, "Bu zanaatı 15 yaşımda öğrenmeye başladım. Benim için hobiydi ancak geçim kaynağına dönüştü. Bu zamana kadar da bu zanaatı devam ettiriyorum, asıl ve tek işim bu." dedi.

Ummu Kays antik kentinin taşlarından ilham aldı

Ummu Kays antik kentinin yüzde 90'ını oluşturan bazalt taşlarının kendisine ilham verdiğini dile getiren Malkavi, "Şehrim Ummu Kays'a, heykellere ve kara taşa olan aşkım beni bu mesleğe itti. Bu işe birkaç taşı oyarak ve onları Ummu Kays kentine gelen turistlere göstererek başladım ve bunlara talep olduğunu gördüm." diye konuştu.

Kendisinden yapılması en çok istenen ürünün değirmen taşı olduğunu, bunu havan, bahçe dekorasyonları, hayvan figürleri, şelaleler ve çeşmelerin izlediğini aktaran Malkavi, "Ürünlerime daha çok yemleri ezmek için değirmene gitmek zorunda olan küçükbaş hayvan sahibi çiftçiler ve geçmişin deneyimini yaşamak isteyen kişiler ilgi gösteriyor."şeklinde konuştu.

Yurt dışından da sipariş alıyor

Malkavi, oyma işlemi için gereken sürenin parçanın boyutuna ve kullandığı tekniklere bağlı olduğunu, bazı işlerin saatler bazılarının ise günler hatta aylar aldığını dile getirdi.

Bu tür ürünlere ortalama bir talep olduğunu genellikle esnaf ve pazarlarla sınırlı kaldığını aktaran Malkavi, buna rağmen Suudi Arabistan ve Irak başta olmak üzere yurt dışından da sipariş aldığını kaydetti.

Malkavi, şunları söyledi:

"Fiyatlar 10 dinardan (14 ABD doları) başlıyor ve 200 dinara (281 dolar) kadar çıkıyor. Bu işin bana sıkı çalışmam ve çaba göstermem dışında bir maliyeti olmuyor. Aletler basit ve manuel, taşlar ise her yerde mevcut."

Ürdün'ün antik kenti "Ummu Kays"

Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid vilayetine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ummu Kays'ın tarihi, antik Roma dönemine kadar uzanıyor.

Tarih boyunca şair ve filozoflarıyla nam salan şehir, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından "2022 yılında En İyi Turizm Köyleri Listesine" girdi.

Ummu Kays şehri, Yermuk Nehri, Golan Tepeleri ve Taberiye Gölü’ne yakınlığından dolayı coğrafi konumu itibarıyla da öne çıkıyor.

Yaklaşık 550 dönüm araziye sahip antik kentte, Yunan, Roma, Bizans ve İslam döneminden tarihi eserler bulunuyor.