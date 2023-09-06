Ankara

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklamayla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında duyurduğu, bazı destekleme ödemelerinin öne çekilmesine ilişkin kararı değerlendirdi.

Destekleme ödemelerinin öne çekilmesine ilişkin müjdenin, tarım sektörü adına memnuniyet verici olduğunu bildiren Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre, 2024 yılı mart ayında ödenecek 2023 üretim yılı buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltik üreticilerinin mazot ve gübre destekleri, bu yılın ekim ayından itibaren Ziraat Bankası hesaplarında tanımlanacak. Ödemeler öne çekilerek, kışlık ekimleri öncesinde üreticilerin yanında olunacak olması memnuniyet vericidir. Bu müjde, 85 milyonu doyuran, gıdasını sofrasından eksik etmeyen çiftçilerimiz için şimdiden büyük moral olmuştur." ifadesini kullandı.

Çelik, küçükbaş hayvan yetiştiricileri için de müjdeli haber beklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Küçükbaş hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren yetiştiricilerimiz, çoğunlukla bitkisel üretimi de beraberinde yapan aile işletmesi oldukları için erken ödeme müjdesi sektörümüzü de memnun etmiştir. Ancak sektörümüz için verilen en önemli ve doğrudan yetiştiricilerimizin hesabına yatırılan destek, anaç koyun-keçi desteklemeleridir ve ödemeleri ise genellikle her yıl mayıs ayı sonunda veya haziran ayı içerisinde yapılmaktadır. Anaç koyun-keçi destekleme ödemelerinin 2024 yılının mart ayında yapılması, en büyük temenni ve beklentilerimizden birisidir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, 280 bin yetiştiricimizi mutlu etmek adına bu ödemelerin, yetiştiricilerimizin sıcak paraya en çok ihtiyaç duyduğu mart ya da en geç nisan ayında ödenmesine dair bir müjde vermesini bekliyoruz."

AA