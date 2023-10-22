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Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan otomobildeki Y.A. (56), A.A. (53) ve 3 yaşındaki N.A. ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Cantürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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