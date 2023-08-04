İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çerezci, teknolojik ve endüstriyel gelişmelere yön veren mühendislik disiplini hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çerezci, endüstride verimliliği artırabilmek, yeni nesil ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlayabilmek açısından dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinin önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Çerezci, “Yeni dünya çevreye duyarlı, sürdürülebilirliğe ve dijitalleşmeye uyum sağlayabilme becerileri olan mühendisleri bekliyor. Artan nüfus, enerji ihtiyacı, iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla başa çıkabilmek için, çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi için mühendislerin bu alanlara yönelik bilgi ve yetkinliklerle donanımlı olmaları, başarılı ve etkili projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Artık mühendislik alanında sadece teknik bilgiye odaklanmak yerine öğrencilerin problem çözme, bilgiyi kullanabilme, iletişim, takım çalışması gibi becerileri de geliştirmesi gerektiğini aktaran Çerezci, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Mühendislik eğitimi sırasında sosyal bilimlere ve etik konulara önem verilmesi toplumsal sorunlara daha duyarlı ve sürdürülebilir çözümler sunabilmeyi sağlayacaktır. Fakültemizde, Adli Bilimler, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri bulunuyor. Bölümlerin, diğer bölümlerden ders alma imkanı sonucunda oldukça zengin bir seçmeli ders listesi ve müfredatı sunuyoruz. Mühendislik bölümlerimizdeki eğitim müfredatlarımız, güncel teknolojilere ve endüstri ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanıyor. Ayrıca, laboratuvar çalışmaları ve proje tabanlı öğrenim imkanları sayesinde öğrencilerin teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirmesini sağlıyoruz.”

Dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinin, eğitim ve meslek alanında önemli katkılar sunduğunu ifade eden Çerezci, “Eğitimde çevrim içi öğrenme platformları, sanal laboratuvarlar ve simülasyonlar sayesinde öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmeleri sağlanıyor. Yapay zeka destekli öğrenme yöntemleriyle de öğrencilere farklı eğitim imkanları sunulabilir. Biz bu teknolojileri eğitim süreçlerimize entegre ederek öğrencilerimizin daha verimli bir şekilde öğrenmelerine katkı sunmayı planlamaktayız.” açıklamasında bulundu.

Çerezci, mühendislik disiplininin günümüzde giderek karmaşık hale gele geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Teknolojideki hızlı ilerlemeler ve çeşitlilik, mühendislerin sürekli olarak güncel kalmaya ve daha geniş bir bilgi yelpazesine ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor. Bu yüzden mühendis olabilmek eskisine kıyasla zorlaşmıştır. Fakat dijitalleşme ve iletişim teknolojileri sayesinde, bilgiye erişim kolaylaşmış ve çalışma yöntemleri gelişmiştir. Bu nedenle, belirli alanlarda uzmanlaşma ve ortak çalışmalarla mühendislik eğitimi ve uygulaması daha da kolaylaşmıştır.'