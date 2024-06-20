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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kapatılan şeritler, İBB Yol Bakım ekiplerinin yolu temizlemesi ve araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından açıldı.

Kaza nedeniyle 3 şeridi trafiğe kapatılan D-100 otoyolunda Ataşehir'e kadar trafik yoğunluğu oluştu.

3 sürücü ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Otoyolda seyreden diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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