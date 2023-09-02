Haber: Mert Osman Erman

Ruby Franke ve iş ortağı Jodi Nan Hildebrandt, bu hafta Utah'ın Ivins şehrinde gözaltına alındı.

Yetkililer ayrıca Bayan Franke'nin 10 yaşındaki kızının partnerinin evinde zayıf durumda bulunduğunu tespit etti.

Her iki kadın da Cuma günü altı çocuk istismarı suçlamasıyla suçlandı.

BBC, Bayan Franke ve Bayan Hildebrandt'a yorum yapmak için ulaştı.

Polis, Bayan Franke'nin 12 yaşındaki oğlunun pencereden tırmandığını ve yiyecek ve su istemek için bir komşunun evine koştuğunu söylüyor.

Santa-Clara Ivins Kamu Güvenliği Departmanı'ndan bir açıklamaya göre, "çağıran taraf [komşu], gencin dışarıdan zayıf ve beslenme bozukluğu olduğunu, açık yaralarının ve uzuvlarında bant bandının olduğunu belirtti."

"Varışta, kolluk kuvvetleri yaraları ve [çocuğun] beslenme bozukluğunu ciddi buldu" dedi.

Çocuk, hastaneye "iğne ile bağlanmış ve beslenme bozukluğundan dolayı derin kesikleri" olduğu için götürülmek zorunda kaldı.

Bayan Franke'nin 10 yaşındaki kızı da hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer daha sonra olayla ilgili bir arama kararı aldı ve toplamda dört çocuk, açıklamaya göre aile ve çocuk hizmetlerinin bakımına alındı.

Cuma günü, Utah'taki Washington County yetkilileri Bayan Franke ve Bayan Hildebrandt'a resmi olarak suçlama yöneltti.

Suçlamalar, iddia edilen iki çocuğun farklı şekillerde istismar edilmesinden kaynaklanıyor: fiziksel istismar, beslenme bozukluğu ve ciddi duygusal zarar.

Washington County yetkililerine göre her suç, 10 yıl hapis cezası ve 10 bin dolar para cezası gerektiriyor.

Bayan Franke, 2015 yılında altı çocuğunun ebeveynliğini tartıştığı 8 Passengers adlı kanalı için YouTube ünlüsü oldu.

Kanal, bu yılın başlarında devre dışı bırakılmadan önce 2 milyondan fazla abone kazandı.

Vlogger, kanalda tanımlanan sıkı ebeveynlik önlemleri için geçmişte eleştirilere maruz kaldı, bunlar arasında oğlunun ceza olarak birkaç ay boyunca bir fasulye torbasında uyuduğunu iddia etmesi ve Bayan Franke'nin öğünleri başka bir disiplin önlemi olarak tutmak olarak tanımlaması da bulunuyordu.

Fasulye torbası olayı, bazı izleyicilerin yerel çocuk koruma hizmetlerini aramalarına neden oldu, ancak Bayan Franke, olayın bağlamından çıkarıldığını iddia ettiği Insider'a söyledi.

Ayrıca, Bayan Hildebrandt'in YouTube videolarında göründü - bir danışman ve yaşam koçu - sitesi ConneXions Classroom'da yayınlanan videolarda.

10 Mayıs 2022'de yayınlanan böyle bir videoda Bayan Franke, kendisini Bayan Hildebrandt'in "yanındaki adamı" olarak tanımladı ve neden birçok çocuğun depresyon yaşadığını sorguladı.

"İkinci sınıfa giden çocuğumun gelip şunu şunu yaşadığını söylemesini beklemiyordum" dedi. "Bir şey yanlış. Bu doğru değil."

İkinci bir videoda - "çocukları gerçeğe yönlendirme" başlıklı - Bayan Hildebrandt, annelerden "ilkelerin gerekli olduğunu" anlamalarını istedi, böylece çocukların "sakin ve huzurlu" bir yaşam sürmeleri gerektiğini söyledi.

Salt Lake Tribune'de yer alan bir rapora göre Bayan Hildebrandt, bir hastasını izni olmaksızın kamuoyuna açıkladı

ktan sonra 18 ay denetim altına alındı ve porno bağımlılığı terapisti olma lisansını neredeyse kaybetti.

Bayan Franke'nin en büyük kızı Shari Franke, annesinin gözaltına alınmasının ardından Instagram'da bir mesaj paylaştı ve ailesinin ve ailesinin "adaletin sağlandığına çok sevindiklerini" söylediği, Amerikan medyasına göre.

"Yıllardır polise ve CPS'ye bu konuda bildirme çalışıyoruz ve nihayet harekete geçmeye karar verdiklerini duyduğumuz için çok sevinçliyiz" dediği söyleniyor.

Bayan Franke, Associated Press'e göre bir avukat istedi ve Perşembe günü memurlara konuşmadı. Bu avukat henüz kamuoyuna açıklanmış değildi.