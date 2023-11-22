Haber: Mert Osman Erman

Cuma günü kurtarıcılar sondaj yaparken çatırdama sesini duyduktan sonra çalışma durdurulmuştu.

Yetkililere göre diğer planlar dağın tepesinden sondaj yapmayı içeren işçileri kurtarmak için hâlâ devam ediyor.

İşçiler, 12 Kasım'da bir kısmı çöken bir tünel inşa ediyorlardı ve bu çökme bir toprak kayması nedeniyle meydana geldi.

Yetkililer daha sonra mahsur kalanlarla iletişim kurmayı başardılar ve onlara inşaat işi için tünele su sağlamak amacıyla döşenen bir boru aracılığıyla oksijen, kuru atıştırmalıklar ve su tedarik ediyorlardı.

Pazartesi günü endişeli aileler, bir endoskopik kamera - yeni bir boru aracılığıyla içeri sokulmuş - işçilerin görüntülerini yakaladığında biraz rahatladı. Yetkililer, kendilerini kameranın önünde tanıtmalarını istedi ve onlara kısa bir süre içinde kurtarılacaklarını temin ettiler.

Yeni boru daha geniş ve yetkililere göre artık daha fazla oksijen, yiyecek ve ilaç gibi diğer temel malzemeleri, cep telefonları ve şarj cihazları gibi şeyleri sağlayabilirler.

Ayrıca, salı günü, kurtarıcıların şişelerde khichdi (pirinç ve mercimek yemeği) göndererek işçilere 10 gündür ilk sıcak yemeklerini verdikleri söyleniyor.

Kurtarıcılar, Çarşamba günü yerel saatle 02:00'de (20:30 GMT) tünel ağzına yakın bir yerde sondaja yeniden başladılar, yetkililere göre şu ana kadar enkazın içinden 39m (128ft) sondaj yapmışlardır.

Şu ana kadar, her biri 900mm genişliğinde dört boruyu enkazın içine yerleştirmeyi başardılar - yetkililere göre şimdi 800mm genişliğinde boruları enkazın içine ve ardından teleskopik tünelleme yöntemi kullanarak enkaz duvarının içinden itmeye çalışıyorlar.

Plan, işçilerin tünelin dışına çıkabilmeleri için bir mikro tünel oluşturmak amacıyla tahmini 60m enkaz duvarına farklı genişlikte çok sayıda boru göndermektir.

Ancak operasyon, gevşek toprak, sert kaya ve düşen enkaz nedeniyle birkaç gecikme ve engellemeyle karşılaştı ve kurtarmayı yavaşlattı.

Çarşamba günü yetkililer, en son sondaj sırasında enkazda demir çubuklarla karşılaştıklarını, ancak bunun "şükür ki" çalışmayı etkilemediğini söyledi. Diğer planlar da ilerliyor - işçilere tünelin diğer ucundan ulaşma girişimleri de devam ediyor.

Üst düzey bir yetkili Çarşamba günü, dağın tepesinden dikey sondaj yapmaya başlamak için bir yol inşa ettiklerini ve ekipman taşıdıklarını söyledi.

Operasyonun ne kadar süreceği henüz net değil, ancak yetkililer işçileri kurtarma konusunda güvenli olduklarını söylüyorlar. "Tüm seçeneklerimizi deniyoruz ve başarılı olacağız," dedi kurtarma operasyonunu yöneten Albay Deepak Patil, bu haftanın başlarında BBC'ye konuştu.

Çarşamba günkü basın brifinginde bir yetkili, bu akşam veya yarın "iyi haberler" paylaşmayı umduklarını söyledi. Ayrıca doktorların olay yerinde olduğunu ve mahsur kalan işçilerle konuştuklarını ekledi.

Uttarkashi ilçesindeki Silkyara tüneli, Uttarakhand'taki ünlü hac yerlerine olan bağlantıyı artırmayı amaçlayan federal hükümetin büyük bir otoyol projesinin bir parçasıdır. Himalaya zirveleri ve buzullarının bulunduğu dağlık eyalet, Hinduizm için kutsal birkaç yer içermektedir.

Bölge ekolojik olarak kırılgan ve depremlere ve toprak kaymalarına karşı savunmasızdır.