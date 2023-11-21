Haber: Mert Osman Erman

Video, pazartesi günü tünele yerleştirilen yeni bir boruya sokulan endoskopik bir kamera kullanılarak çekildi.

Kurtarıcılar ayrıca işçilere günlerdir ilk sıcak yemeği bu boru aracılığıyla verdiler.

Şimdiye kadar, onlara daha önce sokulan daha dar bir borudan gönderilen atıştırmalıklarla geçiniyorlardı.

İnşaat halindeki tünel, bir toprak kayması sonrasında çöktü.

Olay, 12 Kasım sabahı kuzey eyaleti Uttarkashi ilçesinde meydana geldi. Mahsur kalan erkeklerle o tarihten hemen sonra iletişim kuruldu ve o zamandan beri onlara oksijen, yiyecek ve su sağlanıyor.

Pazartesi akşamı, kurtarıcılar tünel içindeki enkazın içinden altı inç çapında bir boruyu itebildikten sonra kurtarma operasyonu bir atılım yaşadı.

Yetkililer, bir esnek kabloyla bağlı küçük bir kamerayı boruya soktular ve mahsur kalan adamları çekim yapmak için kullandılar.

Basına açıklanan bir videoda kurtarıcıların, tünelden dışarıda bir bilgisayar ekranında görüntüleri izledikleri görülüyor.

Bir yetkili adamlardan kameranın karşısına geçip gülümsemelerini ve el sallamalarını istiyor - işçilerin talimatlara cevap verdikleri görülüyor.

Ayrıca onlara yakında kurtarılacaklarını söylüyor ve daha sonra onlardan kameraların önünde kimliklerini belirtmelerini istiyor. Kurtarıcılar, adamlarla iletişim kurmak için iki yönlü telsizleri kullanıyor gibi görünüyor - video, birinin ellerinde bir telsiz tuttuğunu gösteriyor.

Çoğu güvenlik kaskı ve ceket giyen erkekler, kameralara yakın yarı daire şeklinde duranları gösteriyor.

Yetkili daha sonra adamlara borunun yakında temizleneceğini ve ardından su gönderileceğini söylüyor.

İşçilerin bazı meslektaşları, arkadaşlarını uzun süre sonra görmekten memnun olduklarını söyledi.

"Kamerada onları gördüm, ama şimdi onları canlı görmeyi bekliyorum," diyen Rahul Ameen, içeride mahsur kalan iki arkadaşı var.

Bay Ameen, kurtarma operasyonlarının ilerlemesi hakkında kendisini güncel tutmak için tünele düzenli ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

Yeni boru, yetkililerin tünele daha önce soktukları dört inç çapındaki borudan daha geniş.

Borunun darlığı nedeniyle şimdiye kadar işçilere sadece belirli atıştırmalıklar ve kuru meyveler verilebildi. Boru aynı zamanda onlara oksijen sağlamak için de kullanıldı.

Yetkililer, yeni ve daha geniş borunun işçilere daha fazla oksijen, yiyecek ve ilaç, cep telefonları ve şarj aletleri gibi diğer önemli malzemeleri sağlamaya yardımcı olacağını söyledi.

Kurtarıcılar zaten içine şişe içinde paketlenmiş birinci sınıf bir yemek olan khichdi (bir pilav ve mercimek yemeği) vermek için bu boruyu kullanmışlardı.

Salı günü onuncu gününe giren operasyon, başta gevşek toprak ve düşen enkaz nedeniyle birkaç gecikme ve engelle karşılaştı.

Plan, işçilerin tünelin içinden çıkabileceği bir geçit oluşturmak için çoklu 900 mm boruyu sığdıracak kadar geniş bir delik kazmaktır.

Ancak pazartesi günü yetkililer, ana tünelin yanına iki ek kaçış yolu açmaya çalıştıklarını söyledi.

Şu ana kadar, tahmini 60 metre olan enkaz duvarının içine dört 900 mm boru itildi ve ana geçidi oluşturdu.

Pazartesi günü yetkililer, beşinci boruda kaynak işlerinin başladığını söyledi.

Pazar günü Federal Yollar ve Yollar Bakanı Nitin Gadkari, sitenin ziyaret etti ve kurtarma operasyonlarının "iki ila üç gün sürebileceğini" söyledi.