Geçen sezon mücadele ettiği 5 kulvarda da şampiyon olan VakıfBank, bu sezona da aynı hedefle girdi. 2022 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kaybeden, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ikinci olan sarı-siyahlı ekip, Misli.com Sultanlar Ligi'ni ise üçüncü tamamladı.

Bu sezonki tek kupasını AXA Sigorta Kupa Voley'i alarak elde eden VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ni alarak sezonu çifte kupa ile kapatmak istiyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan VakıfBank'ın İtalyan başantrenörü Guidetti, takımının performansı ve Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit ile yapacakları Süper Final maçını değerlendirdi.

Guidetti, sarı-siyahlı ekibin bu sezonki performansından memnun olduğunu belirterek, "Geçen sezon 5 kupa kazandık ve bu olağanüstü bir şey. Önemli olan her zaman en üst seviyede performans göstermek. Takımın bu sezon yaptıklarından oldukça memnunum çünkü bu sezon işler bizim için hiç de kolay olmadı." dedi.

Zirvede kalmanın zorluğuna dikkati çeken tecrübeli başantrenör, "FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, Antalya'da ikinci olduk. Fenerbahçe gibi çok güçlü bir takıma karşı CEV Şampiyonlar Ligi finaline kalmayı başardık. Türkiye Kupası'nı kazandık. Altın setle play-off finalini kaçırdık. Bunun için takıma söyleyecek bir şeyim yok. Zor olan her zaman zirvede kalmaktır. Bu yıl da VakıfBank her zaman zirvedeydi ve zirvede olduğunuzda bazen kazanırsınız bazen kaybedersiniz. Takımın şu ana kadar yaptıklarından çok memnunum ve elbette şimdi çok heyecanlıyız. Şampiyonlar Ligi'nin tadını çıkarmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Torino kentinde 20 Mayıs Cumartesi günü Süper Final'de karşılaşacakları Eczacıbaşı Dynavit'in güçlü bir takım olduğunu aktaran Guidetti, "Takım, Süper Final maçına çok iyi hazırlanıyor. Oyuncularım bu büyük randevuyu dört gözle bekliyor. Önümüzde çok önemli bir maç var. Eczacıbaşı'nın çok güçlü bir takım olduğunu, harika oyunculara sahip olduğunu biliyoruz. Fiziksel, mental ve taktiksel olarak en iyi seviyede olmak istiyoruz. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz." diye konuştu.

"Finalin Torino'da oynanmasından mutluyuz"

Giovanni Guidetti, iki Türk takımının İtalya'da karşılaşacağı için mutlu olduğunu söyledi.

"Süper Final'in Türkiye'de oynanmasını ister miydiniz?" şeklindeki soru üzerine İtalyan başantrenör, "Benim tercihim artık bir şeyi değiştirmez. Tıpkı futbolda, Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi eğer bir Türk takımının olup olmayacağını öğrenmek için beklemek zorunda kalırsak İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali oynayamayız. Manchester'da ya da Milano'da Şampiyonlar Ligi oynarız, o zaman çok profesyonelce olmaz. Bu yüzden finalin Torino kentinde oynanmasından mutluyuz, biletlerin hepsi satıldı." yanıtını verdi.

"VakıfBank'ta çalıştığım için şanslıyım"

Guidetti, VakıfBank'ta çalıştığı için şanslı bir başantrenör olduğunu söyledi.

Sarı-siyahlı ekibin başındaki 15 sezonda 4 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Top Teams Kupası, 1 CEV Challenge Kupası, birleştiği Güneş Sigorta ile 13 Türkiye Ligi, 9 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşayan Guidetti, bu birliktelikle ilgili şunları kaydetti:

"Bence her iyi arkadaşlıkta ya da her iyi ilişkide olduğu gibi tek taraflı bir şans yoktur. İki taraf da şanslıdır. Ben ve VakıfBank birlikte çalışmaya başladığımız andan itibaren her şey yolunda gitmeye başladı. Birbirimizi en iyi şekilde kullandık ve hala başarıya çok açız. İki taraf da çok şanslıydı ama daha şanslı olan taraf benim çünkü birçok kez söylediğim gibi ilk sezonum başarılı bir sezon değildi. Bu yüzden birçok kulüp bir sezon sonra başantrenörü değiştirmeyi tercih ederdi."

Egonu'nun ayrılığı

Guidetti, Nijerya asıllı İtalyan voleybolcu Paola Egonu'nun Süper Final'den sonra takımdan ayrılacağını belirtti.

Egonu'nun Torino'da kendileriyle olacağını aktaran 50 yaşındaki başantrenör, "Oyuncuların transfer piyasası çok özel ve kendi kurallarıyla işleyen bir piyasa. Egonu'nun burada kalamamasının birçok nedeni var. Onu takımımıza kattığımız için, Torino'da bizim için oynayacağı için çok şanslı ve çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Futbolda Juventus taraftarı

Guidetti, voleybol kadar olmasa da küçükken futbolu takip ettiğini ve Juventus taraftarı olduğunu söyledi.

İtalyan teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkesinin Inter takımının da mücadele edeceği final maçının İstanbul'da oynanmasıyla ilgili değerlendirme yaptı.

"Ben de küçükken her çocuk gibi futbolu takip ediyordum ama voleybol kadar değil." diyen Guidetti, "Çocukken Juventus'u tutuyordum. Sonrasında çok fazla takip etmedim. Kaybettiğimde gerçekten çok fazla umursamıyorum. Muhtemelen Şampiyonlar Ligi finalini izlerim." şeklinde görüş belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelecek İtalyan sporseverlere tavsiyede bulunan VakıfBank Başantrenörü, "Şampiyonlar Ligi finali için iki gün erken gelmelerini ve İstanbul'un tadını çıkarmak için iki gün daha fazla kalmalarını önerebilirim. Çünkü İstanbul'a sadece bir futbol maçı için gelmek yazık olur. Maç televizyondan da izlenebilir. Dünyanın en güzel şehirlerinden birinin tadını çıkarmak için iki-üç gün daha fazla zaman ayırsınlar." diyerek sözlerini tamamladı.

