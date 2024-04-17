Kulüpten yapılan açıklamada, 5 sezondur sarı-siyahlı formayı giyen kaptan Gabi Guimaraes, 2021-2022 sezonundan bu yana takımda bulunan Chiaka Ogbogu, sezon başında VakıfBank’a dahil olan Jordan Thompson, Sarah van Aalen ve Bianka Busa ile 2018-2019 sezonunda altyapıya katılarak A takıma yükselen Alexia Carutasu ile yeni sezonda devam edilmeyeceği bildirildi.

Sarı-siyahlıların altyapısından yetişen Zeynep Sude Demirel'in ise gelecek sezon için başka takımda kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

Burak Yılmaz: Trabzonspor maçı çok zor bir maç olacak Burak Yılmaz: Trabzonspor maçı çok zor bir maç olacak

Bu arada 2016 yılından bu yana VakıfBank’ta görev yapan yardımcı antrenör Ahmetcan Erşimşek ile de yolların ayrıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA