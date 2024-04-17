Kulüpten yapılan açıklamada, 5 sezondur sarı-siyahlı formayı giyen kaptan Gabi Guimaraes, 2021-2022 sezonundan bu yana takımda bulunan Chiaka Ogbogu, sezon başında VakıfBank’a dahil olan Jordan Thompson, Sarah van Aalen ve Bianka Busa ile 2018-2019 sezonunda altyapıya katılarak A takıma yükselen Alexia Carutasu ile yeni sezonda devam edilmeyeceği bildirildi.

Sarı-siyahlıların altyapısından yetişen Zeynep Sude Demirel'in ise gelecek sezon için başka takımda kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

Bu arada 2016 yılından bu yana VakıfBank’ta görev yapan yardımcı antrenör Ahmetcan Erşimşek ile de yolların ayrıldığı kaydedildi.