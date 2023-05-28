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Sağlık ekipleri oyunu kullanan Sönmez'i yine ambulansla hastaneye götürdü.

112 Acil Çağrı Merkezini arayarak oy kullanmak için ambulans talebinde bulunan Sönmez, hastaneden alınarak Yavuz Sultan Selim İlkokuluna götürdü.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de yatağa bağımlı 63 yaşındaki Maksude Sönmez, oy kullanmaya ambulansla götürüldü.

Vatandaşlar, hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti.

Görevliler, 92 yaşındaki Mehmet Ali Aldemir, emekli güvenlik korucusu Haşim Çevik, yürüme engelli 57 yaşındaki Semiha Öztürk, 67 yaşındaki Eshet Karataş ve 64 yaşındaki Süphan Çomak'ın evlerine giderek oy kullanmalarını sağladı.

İlçe Seçim Kurulu görevlileri, kentte ikamet eden ve hastalığı ya da engeli nedeniyle oy kullanmaya gidemeyenlerin evine seyyar sandık götürdü.

Başkale ilçesinde sandık başına gidemeyen beş seçmen, " seyyar sandık " uygulamasından faydalanarak oylarını kullandı.

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