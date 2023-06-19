Kentte faaliyet yürüten Vadi Doğa Sporları Kulübü, havanın ısınmasıyla canlanan Norduz Yaylası ile Çalyan Gölü'nün bulunduğu bölgede etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan 67 doğasever, manzarasıyla insanları kendine hayran bırakan, renkli çiçeklerle bezenen yaylada yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti.

Kulüp başkanı Ömer Demez, söz konusu bölgede ikinci kez etkinlik organize ettiklerini söyledi.

Çalyan Gölü'nün görülmeye değer bir yer olduğunu belirten Demez, "Göl 3 bin rakımda. Zirve ise 3 bin 200 rakımda yer alıyor. Hemen karşısında Faraşin bölgesi yer alıyor. Katılımcılar göle ve doğaya hayran kaldılar. Hakkari'deki Sat Göllerine alternatif bir güzellik sunuyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Doğaseverlerden Evin Baransel ise bölgeye hayran kaldıklarını ifade ederek, "Gölün çanağını dolaştık. Eşsiz bir güzelliği var. Herkesin gelip görmesi lazım. Gelen arkadaşlar doğayı kirletmese çok güzel olur." dedi.

AA