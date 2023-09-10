VAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, TUBİTAK, Van Yüzüncü Yıl, Akdeniz ve Atatürk üniversitelerinin işbirliğiyle Astronomi Öğretmen Seminerleri kapsamında "Benim Şehrim, Benim Gökyüzüm" etkinliği yapıldı.

Bu kapsamda Van'da astronomi meraklısı 65 öğretmen, Urartular tarafından Van Gölü'ne hakim tepeye yaptırılan Ayanis Kalesi'ne getirildi.

Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı başkanlığında devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi alan öğretmenler, kalede gün batımını izledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan teleskoplardan Samanyolu'nu izleyen öğretmenler, uzmanlardan galaksiler hakkında bilgi aldı.

Etkinliğe katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AA muhabirine, Ayanis Kalesi'nin kent için en önemli tarihi mekanlardan biri olduğunu söyledi.

Bölgede gökyüzünün en iyi izlendiği yerlerden birinin Ayanis Kalesi olduğunu belirten Balcı, "Van Müzesi'ndeki eserlerin büyük kısmı Ayanis Kalesi'ndeki kazılarda elde edildi. Bugün de Astronomi Öğretmen Seminerleri kapsamında 65 öğretmenimizle gökyüzü gözlem etkinliği için buradayız. Uzay ve gökyüzüyle ilgili eğitimler veriliyor. Umuyorum ki 65 öğretmenimiz, hem teorik hem de pratik olarak öğrendiği bilgileri öğrencilerimizle paylaşacaklar." diye konuştu.

Kalede özel bir etkinliğe ev sahibi yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Işıklı ise "Astronomi ve arkeolojiyi birleştiren bir etkinlik oldu. Bu etkinlik aynı zamanda kültürel bilinci korumanın ve arkeolojik mirasın ne kadar değerli olduğunu herkese gösteriyor. Burası gün batımının Nemrut Dağı'ndan sonra en iyi izlendiği noktalardan biri. Çok özel bir lokasyon. Herkesi buraya gün batımını izlemeye davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memduh Sami Taner de "2009'dan itibaren başlattığımız bir astronomi serüveni var. Farklı illerde özellikle arkeolojik yapılarda öğretmenlere gökyüzüne dayalı bilgiler veriyoruz. Üç gün burada gözlem etkinliği yapacağız." dedi.