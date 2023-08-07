Haber: Beyza Betül Cihan

Bacaklarda görülen varis, sıcaklık etkisiyle daha fazla rahatsızlık verebiliyor. Ancak, sıcak havalarda da sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeniz ve varis belirtilerini hafifletebilmeniz mümkün. İşte varis ve sıcak hava ile başa çıkmak için bazı rahatlatıcı öneriler:

1. Hidrasyonu İhmal Etmeyin: Sıcak havalarda vücudunuzun susuz kalmaması önemlidir. Yeterli su içmek, toplardamarlarınızın daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olabilir.

2. Serin Ortamlarda Kalın: Kapalı ve serin yerlerde zaman geçirmeye özen gösterin. Sıcak havada direkt güneş altında uzun süre kalmak yerine gölge ve serin yerleri tercih edin.

3. Ayakları Yüksekte Tutmak: Otururken veya uzanırken ayaklarınızı hafifçe yükseltmek, toplardamarlardaki kan akışını rahatlatıcı bir etkiyle düzeltebilir.

4. Hafif Egzersizler: Yürüyüş gibi hafif egzersizler yapmak, bacak kaslarınızın kan dolaşımını artırarak varis belirtilerini hafifletebilir.

5. Varis Çorapları: Uzman önerisi doğrultusunda varis çorapları kullanmak, bacak damarlarının desteklenmesine yardımcı olabilir. Ancak sıcak havalarda rahatsızlık hissi verebileceğinden, doktorunuza danışmadan kullanmamanız önemlidir.

6. Serin Su İle Duş: Gün içinde serin suyla duş almak, bacaklardaki şişkinliği ve rahatsızlığı azaltabilir.

7. Beslenme Dikkatine Önem Verin: Tuz tüketimini sınırlamak, fazla tuzun vücutta su birikimine yol açmasını engelleyebilir.

8. Uzun Süre Ayakta Kalmaktan Kaçının: Eğer uzun süre ayakta kalmak gerekiyorsa, düzenli aralıklarla dinlenmeye çalışın ve bacaklarınızı dinlendirecek bir yere oturun.

Varis, sıcak hava döneminde daha rahatsız edici hale gelebileceği gibi, yukarıdaki önerilerle belirtilerini hafifletebilirsiniz. Ancak şikayetleriniz devam ederse mutlaka uzman bir doktordan yardım almanız gerekmektedir. Unutmayın, sağlığınızı korumak için günlük yaşam alışkanlıklarınıza dikkat etmek önemlidir.