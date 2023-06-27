Ankara

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a istinaden çıkarılan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında vatandaşlar, 2016 yılından bu yana ticari elektronik ileti şikayetlerini TİSS üzerinden iletebiliyor.

Sistemle şikayet başvurularının elektronik ortamda kolay ve etkin alınabilmesine, Ticaret Bakanlığı il müdürlükleri tarafından yürütülen inceleme sürecinin takip edilebilmesine, şikayet başvurularına ilişkin istatistiki bilgilerin oluşturulabilmesine imkan sağlanıyor.

TİSS üzerinden yapılan şikayet başvuru sayısı 2020 yılında 614 bin 842 olurken 2021 yılında 709 bin 232 başvuru yapıldı.

Bu şikayetler kapsamında, il müdürlüklerince kesilen ceza tutarı, 2020 yılında 319 milyon 221 bin 780 lira, 2021 yılında 310 milyon 206 bin 124 lira oldu.

Sisteme, 2022 yılı sonu itibarıyla ise 791 bin 679 şikayet başvurusunda bulunuldu.

Şikayetlerin yüzde 79'unu SMS, yüzde 19'unu sesli arama, yüzde 2'sini ise e-posta başvuruları oluşturdu. Bu şikayetler kapsamında, Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerince 371 milyon 30 bin 842 lira idari para cezası uygulandı.

Sistem yenilendi

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki sistemin arayüzü de yenilendi. Yenilenen arayüzüyle "https://tiss.ticaret.gov.tr" üzerinden hizmet vermeye başlayan ve e-Devlet Kapısı'ndan da giriş yapılabilen yeni TİSS, kullanıcı dostu bir platform olarak tasarlandı.

Yeni sistemle, şikayet esnasında gereken verilerin kolayca ilgili alanlara girilmesini sağlanarak, şikayet oluşturma süreci kısaltıldı. Sistemde, "Optik Karakter Tanıma" (OCR) gibi uygulamalarla şikayet başvurusunun kolayca yapılması sağlanacak.

Yeni sistem tarafından sağlanan otomasyonla şikayet başvurularının otomatik kategorize edilmesi, OCR özelliğinden çekilen veriler ve diğer sistemlerle anlık kurulan bağlantılarla göndericinin otomatik tespiti ve gerekli hallerde başvuruların ilgili birimlere toplu olarak tek tıkla aktarılması mümkün olacak.

Öte yandan, Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile de vatandaşlar, tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebiliyor, kontrol edebiliyor ve ret hakkını kullanabiliyor.

Ayrıca elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesisi amacıyla oluşturulan Güven Damgası uygulaması kapsamında 2022 yılı sonu itibarıyla bu damgayı alan site sayısı 91 oldu.

AA