Haber: Beyza Betül Cihan

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Veliefendi Hipodromu önünde yaşanan olayda, yarış atı taşıyan 5 aracın yanması sonrasında 'kundaklama' ihtimali üzerine araştırmalar başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde Bakırköy Veliefendi Hipodromu'nun önünde park halinde bulunan ve yarış atı taşıyan 5 aracın alevlere teslim olduğu olayın ardından, gece ilerleyen saatlerde benzer bir durum yaşandı. Önce hipodromun karşısındaki otluk alanda yangın başladı, ardından 1 saat sonra hipodromun karşısındaki terk edilmiş binada yangın çıktı.

Polis ve itfaiye ekipleri, ihbar üzerine hızla olay yerine intikal etti. Yangınlarla ilgili olarak 'kundaklama' ihtimali üzerine çalışmalar başlatıldı. İtfaiye ekipleri, yangınları kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarfederken, polis de olayın detaylarını aydınlatmak amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yangınların ardından ortaya çıkan bu olayların nedeni ve sorumluları hakkında araştırmalar devam ediyor.