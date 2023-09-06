Haber: Damla Oya Erman

Bu ücret, başlangıçta 2024 yılında ilkbahar ve yaz hafta sonları için 30 gün boyunca test edilecek, The Associated Press'e göre.

"Amacımız, şehrin kırılganlığı ve benzersizliği ile uyumlu olarak belirli dönemlerde günlük turizmi teşvik etmemektir," dediği bir açıklamada Venedik, haber ajansı tarafından alıntılandı.

14 yaşın üzerindeki günlük ziyaretçilerin 5 Euro'luk maliyeti ödemesi istenecek, ancak şehir ziyaretçileri nasıl bu ücreti ödemesi gerektiği tam olarak açık değil.

Yeni ücretten muaf tutulanlar arasında Venedik'e işe gidip gelenler veya komşu adalarda çalışanlar ile Veneto bölgesinde yaşayanlar yer alıyor. Zaten konaklama vergisi ödeyen gece konukları da muaf tutulacak.

Plan, Venedik şehir meclisi tarafından onaylandı ve 12 Eylül'de nihai onayı arayacak.

Venedik turizm konseyi üyesi Simone Venturini, Reuters'a verdiği demeçte, "Venedik'te yaşayan, çalışan veya okuyanlar ile şehri ziyaret edenlerin hakları arasında yeni bir denge kurmayı amaçlıyor" dedi.

COVID öncesi 2019'da, yaklaşık 19 milyon kişi Venedik'e günübirlik geziler yaptı, ancak en az bir gece bölgede kalanların gelirine sadece bir kesri katkıda bulunduğu da AP tarafından bildiriliyor.

Ücret planı ilk olarak 2019'da gündeme geldi, ancak uygulanması COVID nedeniyle gecikti, Reuters'a göre.

Temmuz ayında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültürel Örgütü (UNESCO) uzmanları, İtalyan hükümetinin bölgeyi iklim değişikliğine ve turizmin etkilerine karşı yeterince korumadığı gerekçesiyle Venedik'i ve lagününü Tehlike Altındaki Dünya Mirası listesine eklenmesini önerdi, Reuters'a göre.

Tahmini olarak Venedik'in şehir merkezinde 50 bin kişi yaşamaktadır, yıllık olarak oraya akın eden turistlerle karşılaştırıldığında.