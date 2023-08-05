İSTANBUL- Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve eğitim stratejileri hakkında bilgi verdi.

Çok perspektifli bir açıdan dünyaya bakmak ve anlamak şart

Günümüz dünyasında sosyal bilimler alanında okuyan, çalışan herkesin disiplinler arası okuma yapma pratiğini geliştirmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Tarihten sosyolojiye, antropolojiden teknolojik yeniliklere kadar geniş bir sahayı tarayabilmeliler. 21. yüzyıl bir krizler dönemi ve 11 Eylül ile başlayan küresel krizler, 2008-2009 ekonomik krizinin ardından 2020’de patlayan pandemi ile devam ediyor. Önümüzde iklim ve dijital alan üzerinden gelişecek yeni küresel krizler var. Bunun yanı sıra süper güçler arasındaki jeopolitik rekabet de devam ediyor. Bu nedenle çok perspektifli bir açıdan dünyaya bakmak ve anlamak şart.” dedi.

Eğitim ortamının çok renkli, özgürleştirici ve zihin açıcı bir biçimde planlanması çok değerli

Yabancı dilin artık tek başına bir önem ifade etmediğine dikkat çeken Arıboğan, “Zira yapay zekâ teknolojileri tercüme algoritmalarını mükemmele yakın hale getirdi. Yakında herkesin her dili anlayabileceği bir dönem başlayacak. Lakin Martin Heidegger’in ifadesiyle ‘dil varlığın yuvası’ ve bu yuvanın anlam dünyasına sızabilmek sıradan bir dil bilgisi ile mümkün değil. Edebiyat, müzik, sanat, spor gibi çok perspektifli kültürel araçlara da nüfuz etmek gerekiyor. Eğitim ortamının da çok renkli, özgürleştirici ve zihin açıcı bir biçimde planlanması çok değerli. Üsküdar Üniversitesi Kurucusu Nevzat Tarhan’ın ifadesiyle; üniversiteler Birleşmiş Milletler gibi olmalı ama oradaki gibi kimsenin ayrıcalıklı konumu ve veto hakkı bulunmamalı.” şeklinde konuştu.

Üniversitemizde proje kültürü çok önemli

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin prensip olarak bölümler arasındaki müfredat geçişkenliğini sağlamak ve ÇAP, yan dal gibi girişimleri desteklemek yönünde bir vizyona sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Her bölüm diğer bölüm tarafından destekleniyor ve temel bazı akademik derslerimizi tüm bölümlerimizdeki öğrencilerimiz alabiliyor. Üniversitemizde proje kültürü çok önemli ve özellikle psikoloji öğrencilerimizin uygulamalı dersleri için NPİSTANBUL Hastanemizin tüm olanaklarını kullanabiliyoruz.” açıklamasını yaptı.

Yaratıcı değil itaat edici bir vatandaş yetiştirme arayışı süregidiyor

Eğitim sistemimizin de kültürümüzün de genç, dinamik, kıvrak, dünya vatandaşı olan siyasetçilerin yetiştirilmesine uygun olmadığını belirten Arıboğan, “Her şey aileden başlıyor. Yaratıcı değil itaat edici bir vatandaş yetiştirme arayışı hem okullarda hem sosyal ortamda süregidiyor. Bu bakımdan üniversite yaşamını çok önemli bir zihinsel açılım kapısı olarak görüyoruz. Öğrencilerimize araştırmayı ve öğrenmeyi öğretmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ kaçınılmaz olarak bütün alanlara sirayet edecek

“Globalleşme kadar yerelleşme dinamiklerinin de etkin olduğu bir dönemdeyiz.” diyen Arıboğan, “Yapay zekâ ise bütün alanlara sirayet edecek kaçınılmaz olarak. Veriyi toplamak kadar analiz etmek de önemli. Bu bakımdan felsefe, tarih, sosyoloji gibi temel alanlar son derece işlevsel bir hal alacak. Google’da (Arama motorlarında) bulamayacağınız bilgi, yaratıcılık, girişimcilik ya da analiz kabiliyetine ulaşmazsanız geleceğiniz çok parlak değil diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Sosyoloji, tarih ve felsefenin modası geçmez

Üsküdar Üniversitesi olarak bütün dünyada müfredatları ve eğitim teknolojilerini takip ettiklerini belirten Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Yüzlerce okulla Erasmus anlaşmalarımız var. Hocalarımızın da hemen hepsi yurt dışı tecrübesine sahip. Bu anlamda dünyayı yakından izliyoruz.” dedi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI