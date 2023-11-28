Haber: Mert Osman Erman

"Nene, vuruldum," dedi 20 yaşındaki genç, dedesi BBC'ye söyledi.

Bay Awartani, Cumartesi günü Vermont, Burlington'da iki diğer Filistinli-Amerikan öğrenci ile birlikte hedef alındı.

O ve diğer kurbanlar - Kinnan Abdalhamid ve Tahseen Aliahmad - hayatta kalması bekleniyor.

Üçü de hastanedeki yoğun bakım ünitesinde yaralarından iyileşiyor.

Ancak en ciddi şekilde yaralanan Bay Awartani için iyileşme süreci uzun olacak, dedesi söyledi.

Dedesine göre, "Mermi, omuriliğine karşı T2 omur kemiğine saplanmış durumda."

Dedesi, olayın genç erkekleri Amerika'da istikrar ve güvenlik için üniversite eğitimi almaya teşvik eden aile üyelerini utanç duygusuyla bıraktığını söyledi.

"Hiçbir zaman buraya gelip okumalarını ve başlarına böyle bir şey gelebileceğini düşünemezdik," dedi Price.

Bay Awartani, Providence, Rhode Island'daki Brown Üniversitesi'nde üçüncü yılında okuyor.

O ve arkadaşları, dedesi tarafından işletilen bir Quaker kooperatif okulu olan Batı Şeria'daki Ramallah Friends School'u ziyaret etti.

Onlar, ABD Şükran Günü için akrabalarını ziyaret ediyorlardı ve Surbiton, Surrey'den olan Bay Awartani'nin büyükannesi Marian Price ile kalıyorlardı. Onlar, evinden bir köşe döndüklerinde vuruldular. "Evden çıkışlarının ardından beş dakika içinde, bir adam karanlıktan çıkarak üzerlerine bir silah çekti ve dört kez ateş etti," dedi Price.

İkisi göğsünden vurulduğunu söyledi ve üçüncüsü vücudunun alt kısmından vuruldu. Awartani'nin eli de vuruldu, dedesi söyledi.

Polis, Bay Awartani'nin akrabalarının yaşadığı University of Vermont'a yakın bir mahallede yaşayan 48 yaşındaki Jason Eaton'ı gözaltına aldı.

Onu arayan federal ajanları kapısını açtığında, onları beklediğini söyledi, yetkililer söyledi.

Eaton Pazartesi günü mahkemeye çıktı ve üç ikinci derece cinayet teşebbüsünden suçlu olduğunu söyledi. Şu anda kefaletle serbest bırakılmıyor.

Polis olası bir nedeni belirlemedi, ancak nefret suçu işlenip işlenmediğini araştırıyor.

Aile üyeleri genç erkeklerin Filistin kökenleri nedeniyle kasıtlı olarak hedef alındıklarını düşünüyor. Vuruldukları sırada İngilizce ve Arapça karışımı konuşuyorlardı ve ikisi geleneksel Filistin atkıları olan keffiyehleri giyiyordu. Olay, ABD'nin İsrail-Gazze savaşının başlamasından bu yana İslamofobi ve antisemitizmde artışla birlikte geliyor.

Price, saldırının ailenin önceden Burlington'da hissettiği güven duygusu göz önüne alındığında özellikle yıkıcı olduğunu söyledi, yaklaşık 45,000 kişilik bir şehir.

"Böyle bir şeyin yaşanması," dedi Price, "ki bizim görüşümüze göre muhtemelen nefret tarafından yönlendirilen bir şey, bizim için yıkıcı."

Dedesi, yeğeninin ciddi yaralanmasına rağmen, yoğun bakımda iyileşirken güç ve hatta mizah duygusu gösterdiğini söyledi.

"Biliyorum ki onun hakkında düşünen bu kadar çok insanın olduğundan inanılmaz derecede memnun," dedi.

Price, ailesinin üç genç erkeğin hem ABD'den hem de dünya çapından aldığı destekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Pazartesi akşamı Brown Üniversitesi kampüsünde Bay Awartani'nin onuruna bir anma töreni düzenlendi.

ABD Başkanı Joe Biden saldırıyı kınadı.

"Biz daha fazla gerçeği beklerken biliyoruz ki: Amerika'da şiddet veya nefret için kesinlikle yer yok. Nokta," Biden bir açıklamada söyledi.