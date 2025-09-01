Beşiktaş yeni hocası Sergen Yalçın’la hiç antrenman yapmadan Alanyaspor maçına çıkmak zorunda kaldı

Öncelikle bu saatten sonra kendisine sonsuz destek ve zaman verilmesi gerektiğini söyleyerek söze başlamak gerekiyor. Eğer Beşiktaş taraftarı başarı istiyorsa artık teknik ekibe destek olmalı.

Dün akşam itibarıyla yeni bir yola girdi Beşiktaş.

Beşiktaş en az 3 transfer daha yapacaktır fakat oyunun oturması için zamana ihtiyaç var.

Futbol belli bir matematiği olan fiziksel ve aynı zamanda mental bir oyun. Beşiktaş’ın da uzun süredir bu matematiği iyi hesaplayamadığı aşikâr. Geç gelen transferler, istikrarsızlık, günü kurtarma çabası ve panik bunun en büyük göstergesi.

Beşikaş Alanyaspor karşısında maça 4-2-3-1 formasyonuyla başladı. Oyuncu tercihlerinin puan kaybında etkili olduğunu düşünüyorum.

Lausanne maçının 46. dakikasında çok gereksiz bir kırmızı kart gören Uduokhai’nin maça 11’de başlaması yanlıştır. Bir önceki maçta disiplinsiz davranışı nedeniyle takımını eksik bırakan bir oyuncunun kadro dışı kalmadan bazı uyarılar alması gerekir. Yerine Djalo’nun yanında Emirhan oynayabilirdi.

Beşiktaş’ın oyununda uzun süredir bazı sıkıntılar var. Özellikle kanatlar, sağ bek ve ciddi bir kaleci sorunu var takımın. Hadi kalede alternatif çok yok. Fakat Taylan Bulut kadroya dahil edilmişken uzun süredir eleştirilen Svensson’un oynamasına anlam veremedim.

Joao Mario’nun ve El Bilal Toure’nin 11’de başlamaması Beşiktaş için kaybın başlangıcı oldu. Beşiktaş’ın kadrosundaki eksikleri herkes biliyor ve anlatıyor. Dolayısıyla bu eksikler gelene kadar elinizdeki kadroyu en verimli şekilde kullanmak zorundasınız.

Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezon kazandığı tüm maçlara özellikle büyük maçlara baktığımızda oynadığı oyun belli. Beşiktaş yan pasları tercih etmeden en hızlı şekilde rakip kaleye giderek fırsat golleri yaratması gerekiyor. Bunu yapabilmesi içinde takım boyunu kısaltmak zorunda yani 1. 2. ve 3. bölge arasında hızlı ve dikine paslarla topu kaybetmeden bağ kuracak çok iyi bir pasöre (8 numaraya) ihtiyaç var.

Örnek vermek gerekirse Beşiktaş’ın yeni bir Oğuzhan’a ihtiyacı var. Hızlı çıkamamasının en büyük nedeni orta sahada iyi bir 8 numara eksikliğidir. Çok iyi hücum aksiyonu alacak kanatlara ihtiyacı var. Beşiktaş’ın Avrupa’dan Konferans’tan elenmesi, sürekli hoca değiştirmesi bu sebepledir.

Birçok kişi şunu söylüyor. Beşiktaş’ın kadrosu Lausanne’dan, Alanyaspor’dan kötü değil. Fakat bu takımların yıldız olmasa da kanatları var. Beşiktaş’ta ise uzun süredir eksik. Devşirme oyuncular var.

Futbolda kanat oyuncuları satrançtaki vezir gibidir. Vezir satranç oyunundaki saldırı alanı en geniş taştır. Hücum varyasyonlarında veziriniz yoksa skor bulmanız zordur. Veziriniz yoksa ancak bireysel yetenekle gol bulabilirsiniz. Beşiktaş veziri yokken rakibi mat etmeye çalışıyor. Oysa ki veziri olmayan şahını kolay kaybeder. Şahını kaybeden oyunu kaybeder. Unutulmasın.