Beşiktaş’ın kaleci sorunu var.

Beşiktaş’ın sol kanat problemi var.

Beşiktaş’ın sağ kanat problemi var.

Beşiktaş’ın topluca mental bir problemi var…



Beşiktaş camia olarak öyle bir travmatik bir ruh hali içindeki, ağlanacak halimize gülemiyoruz bile. Beşiktaşlı eskiden en azından ağlanacak haline gülüyordu mesela, fark ettiyseniz son günlerde artık ağlanacak hale dahi gülünmüyor camiada.



Saha içinden konuş?

Ne konuşacaksın? Ne anlatacaksın bu yok olmuş, ruhsuz takıma?

Yıllık 3 ile 7 milyon euro alan bu ruhsuzlar ordusuna neyi hangi meşru cümlelerle anlatacaksın?

Aylık 25 bin Türk lirasıyla evladını okutmaya, masasına 1 somun ekmek koymaya, onuru ve gururu ile hayatta kalmaya çalışan babadan utanın! Her sabah eşini işe, evladını okula gönderip mutfağa girdiğinde 1 baş soğan, 2 patates, biraz un, az biraz tuzla 3 kap yemek çıkartan anneden utanın. Sizin her onursuz oyununuz sonrası ertesi gün okula giden, arkadaşları arasında alay konusu olan çocuktan utanın! Biraz onurunuz, az da gururunuz varsa formayı çıkartın ÇIPLAK OYNAYIN!



Bu takıma 3.2 milyon euro maaş ile Oxlade’i alan Çebi yönetimine…

Menajersiz diye BİS kadar bile sürati olmayan Musrati’yi alan Arat yönetimine…

8 aydır bir sol kanat alamayan Adalı yönetimine YAZIKLAR OLSUN!



Eskiden sığınılan bir liman vardı. Neydi o liman? TFF ve MHK Beşiktaş’ı doğruyor… GEÇİNİZ!

Beşiktaş’ın bugünkü rakibi artık Başakşehir, Kocaeli, Kayseri, Konya ise, bunun tek müsebbibi Beşiktaş yönetimleridir. Geldiğimiz noktada, rakip camiaların kavgalarına dahi konu olmayan bir takım oldu Beşiktaş. Uyarıyorum bu gidişat sonun başlangıcıdır. Bu sürecin sonu isyandan öte bir yok oluş, bir mahvoluştan ibarettir. Düzelir mi? Zor! Çözüm var mı? Muallak… Bu sebeple Beşiktaş taraftarına önerim şudur, en az 5 sene bu camiadan bir şey beklemeyin. Bu sene şampiyonluk hayali kurmayın. Beşiktaş maçlarının olduğu gün çıkın sokaklara yürüyün, derin derin nefes alın… Aksi acil… Aksi fena!