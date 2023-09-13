Haber:Mert Osman Erman

Devlet medyasına göre, dokuz katlı binadan 70 kişi kurtarıldı. Yerel raporlar ölü sayısını çok daha yüksek gösteriyor.

Yangın, gece çıktı ve söndürüldü, ancak kurtarma operasyonları devam ediyor.

Hızla büyüyen Hanoi yetkilileri, yeni inşa edilen birçok dairenin yangın güvenliği düzenlemelerini karşılamadığını söylüyor.

Şehrin nüfusu son 20 yılda 5,25 milyona dört kat arttı. Yerel medya, şehir polisine dayanarak, apartman yangınında birçok çocuk da dahil olmak üzere 30'dan fazla kişinin öldüğünü söyledi.

Nedeni araştırılıyor, ancak tanıklar yangının binanın otopark katında, motosikletlerle dolu olan yerde başladığını söylediler.

Sakinler, Salı günü yerel saatle 23:00 civarında patlayan bir ses duyduklarını ve ardından binada yükselen siyah duman gördüklerini söylediler.

Bir aile, penceresini engelleyen metal korkulukları kırarak ve komşu bir binaya bir merdiven koymak suretiyle kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi. "Çok fazla yardım çağrısı duydum. Onlara çok fazla yardımcı olamadık," dedi yakındaki bir kadın AFP haber ajansına.

"Daire çok kapalı, kaçış yolu yok, kurbanların çıkması imkansız."

Başka bir tanık, alevlerden kaçmasına yardım etmek için yüksek bir kattan atılan küçük bir çocuğu gördüğünü söyledi, AFP'nin bildirdiği gibi.

"Duman her yerdeydi. İnsanlar onu yakalamak için bir yatak kullanmış olsalar da hayatta kalıp kalmadığını bilmiyorum," dedi.

Yangını söndürmek için 15 itfaiye aracı gönderildi, ancak yangın apartman bloğuna yaklaşamadı çünkü dar bir sokaktaydı. Yangın, bölgenin hızla büyüyen ve kötü düzenlenmiş şehirlerinde yangın güvenliğini yönetmenin zorluklarını gözler önüne seriyor.

Bir yıl önce, güney Vietnam'da bir karaoke kulübünde pencerelerin kapatıldığı bir yangında 33 kişi öldü.

Tayland gibi diğer Güneydoğu Asya ülkelerinde de ya düzenlemeler yetersiz bulundu ya da birçok durumda sadece uygulanmadı.