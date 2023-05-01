İstanbul

Siyah-beyazlı futbolcu, Dolmabahçe'de 1-0 geri düşmelerine rağmen Galatasaray'ı 3-1 yendikleri derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti Beşiktaş taraftarına armağan eden Aboubakar, "Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu hafta çok iyi çalıştık ve hazırlandık. Çok önemli bir zafer kazandık. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi desteklediler. Kalbimizle oynadık. Beşiktaş'ı seven herkese hediye ediyorum." diye konuştu.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdiklerini hatırlatan 31 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'ın bariz bir puan avantajı var. Ancak kimse ne olacağını bilemez. Bizim odaklandığımız şey bu şekilde oynayıp kazanmaya devam etmek. Sonrasında ne olacağını kimse bilemez. Şu an çok iyi gidiyoruz ve sezonu böyle bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Vincent Aboubakar, Galatasaray'a karşı ilk golünü attığının hatırlatılması üzerine, "Maçtan önce atmam gerektiğini düşündüm ve attım. Burada önemli olan zafer kazanmaktı. Bu mutluluğu devam ettirmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Gol vuruşunun Brezilya'nın eski futbolcularından Ronaldo'ya benzetilmesi üzerine Aboubakar, "Ronaldo çok farklı, güçlü bir seviyede. Gol attığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

AA