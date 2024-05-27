A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da sponsorluk anlaşmalarının, ay-yıldızlı ekibe olan güveni gösterdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kendilerinin güveni bizim için bir gurur ve umut kaynağı. Demek ki gelecek için doğru şeyler yapıyoruz. Yakın zamanda bizi önemli bir dönem bekliyor. Türkler tüm kalpleriyle bize destek verecekler. Hepimiz çok büyük sorumluluk hissediyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve ülkemize gurur vereceğiz. Bir İtalyan olarak Avrupa Şampiyonası gibi büyük etkinliklerde tüm ülkenin tek bayrak altında birleştiğini biliyorum. Çok büyük bir aidiyet duygusu var, biz de bunu sahaya taşıyacağız. Bu tür müsabakalarda 85 milyon teknik adam oluyor. Bu bizi gülümsetse de elbette sahadaki seçimlerde özgür olacağım. Profesyonellik, sorumluluk ve kalbimi koyarak bu görevi yapacağım. Çok heyecanlı ve motiveyim."