Haber: Damla Oya Erman

The Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından yayınlanan 2022 Global Yaşanabilirlik Endeksi'nde son beş yılın üçünde birinci sırayı alan Viyana, doğu Avusturya'da, yüzde 50'ye yakın yeşil alanlardan oluşan bir şehir olarak hem dinlenmek hem de kültürel ikonları keşfetmek isteyen gezginler için ideal bir seçenek.

Viyana, mimari mücevherleri ve ünlü eski sakinleriyle de dikkat çekiyor. Beethoven, Mozart, Brahms ve Mahler gibi ünlü Avrupa bestecilerinin neredeyse tamamının bu şehirde yaşamış olması, müzikseverler için önemli bir cazibe kaynağı. Ancak tüm bu tarihi ve güzelliklerine rağmen, Viyana dünyanın en ucuz şehirlerinden biri değil. CEOWORLD Magazine tarafından dünyanın en pahalı 18. ülkesi olarak sıralanan Avusturya, bütçesi sınırlı olan gezginler için zorlayıcı olabilir.

Ancak bütçeniz sıkı da olsa, Viyana'yı keşfetmek mümkün. Avusturya'nın yeşil başkentini ziyaret etmek isteyenler için sürdürülebilir ve ucuz bir seyahat seçeneği, çoğu Avrupa ülkesinden kolayca ulaşılabilen trenle Viyana'ya ulaşmaktır. Eurostar ile Brüksel'e ulaştıktan sonra Frankfurt'a bağlantı treniyle Viyana'ya ulaşmak mümkün ve erken hareket ederek bir günde bu güzel şehre varmak mümkün.

Viyana'da konaklama seçenekleri arasında uygun fiyatlı seçenekler de bulunuyor. Eğer açık havada vakit geçirmeyi sevenlerdenseniz, şehrin hemen dışında yer alan Aktiv Camping Neue Donau adlı kamp alanı iyi bir tercih olabilir. Ayrıca Viyana'da birçok harika hostel de bulunuyor. Ücretsiz Wi-Fi ve uygun fiyatlı odalar sunan Vienna Boutique Hostel ve Hostel Ruthensteine gibi seçenekler, bütçenizi zorlamadan konaklama imkanı sunuyor.

Viyana'nın lezzetlerini tatmak isteyenler için de uygun fiyatlı yemek seçenekleri mevcut. Avusturya'nın et yemekleriyle ünlü olması nedeniyle tafelspitz ve wiener schnitzel tadabilirsiniz. Vegan beslenmeyi tercih edenler ise şehirdeki vegan restoranları keşfedebilir ve lezzetli vegan dondurmaları tatmak için Veganista'yı ziyaret edebilirler. Ayrıca Viyana'nın ünlü tatlısı sachertorte'u da denemeden dönmemek gerekir.

Viyana'da yapabileceğiniz en ucuz ve en rahatlatıcı şeylerden biri, muhteşem yeşil alanlarından bazılarını ziyaret etmektir. Burggarten ve Stadtpark'a girmek ücretsizdir ve ilki, büyüleyici bir palmiye evine sahipken, müzik tutkunları da Mozart'ın heykeline saygılarını sunabilirler.

Tarih meraklıları için Sigmund Freud Müzesi, Viyana'nın tarihi merkezi ve dünyanın en eski hayvanat bahçesi olan Schönbrunn Hayvanat Bahçesi ziyaret edilecek yerler arasında. Ayrıca eğlence sevenler için Wiener Riesenrad adlı ikonik çark, Prater eğlence parkında ziyaretçileri ağırlıyor.

Son olarak, Viyana'nın yeşil şehir referanslarına vurgu yapmak isteyenler, Kunst Haus Wien adlı güzel sanatlar müzesini ziyaret edebilirler. Sergilediği benzersiz ve ilginç sergilerle sanat, ekoloji, sürdürülebilirlik ve geri dönüşümü bir araya getiren bu müze, farklı bir deneyim sunuyor.



Viyana, bütçe dostu bir şehir kaçamağı için ideal bir destinasyon olmasının yanı sıra, zengin tarihi ve kültürel mirası ile de gezginlerin ilgisini çekiyor. İleriye dönük planlama ve uygun seçeneklerle Viyana'yı keşfetmek mümkün.