İSTANBUL AA- TRT'den yapılan açıklamaya göre, konser, saat 22.20'de Schönbrunn Sarayı'nın bahçesinden canlı olarak TRT 2'de yayımlanacak.

Kanadalı şef Yannick Nezet-Seguin tarafından yönetilecek konserde bu yıl, Lili Boulanger, Hector Berlioz, Charles Gounod, Maurice Ravel, Camille Saint-Saens ve Georges Bizet'in eserleri icra edilecek.

Letonyalı mezzosoprano Elina Garanca da Georges Bizet'in "Carmen", Charles Gounod'un "Sapho" ve Camille Saint-Saens'in "Samson et Dalila" aryalarını seslendirecek.