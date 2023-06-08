İSTANBUL AA- TRT'den yapılan açıklamaya göre, konser, saat 22.20'de Schönbrunn Sarayı'nın bahçesinden canlı olarak TRT 2'de yayımlanacak.

"27. İstanbul Tiyatro Festivali" 25 Ekim'de başlayacak "27. İstanbul Tiyatro Festivali" 25 Ekim'de başlayacak

Kanadalı şef Yannick Nezet-Seguin tarafından yönetilecek konserde bu yıl, Lili Boulanger, Hector Berlioz, Charles Gounod, Maurice Ravel, Camille Saint-Saens ve Georges Bizet'in eserleri icra edilecek.

Letonyalı mezzosoprano Elina Garanca da Georges Bizet'in "Carmen", Charles Gounod'un "Sapho" ve Camille Saint-Saens'in "Samson et Dalila" aryalarını seslendirecek.