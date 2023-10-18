HABER: MERT OSMAN ERMAN

Bay Putin, 130'den fazla ülkenin liderleri ve yetkilileri arasında onur konuğuydu.

Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından nadiren ülkesini terk etti.

Diplomatik izolasyonu artmakla kalmıyor, aynı zamanda Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından Ukrayna'daki iddia edilen savaş suçları nedeniyle bir yakalama emri çıkarıldı.

Bay Putin, Çin'in UCM tüzüklerine taraf bir devlet olmadığı için Çin'de muhtemelen tutuklanmayacak. Xi ve Putin, ilişkilerinin yakınlığı ile tanınır ve savaş başlamadan hemen önce Çin lideri ülkelerinin "sınırsız bir dostluk" olduğunu açıklamıştır.

Çarşamba günkü etkinlikler, Pekin'in Halkların Büyük Salonu'nda gerçekleştirilen bir açılış töreni ile başladı. Xi ve Putin, diğer ülkelerin liderlerinin önünde yan yana salonun içine girdi.

Bay Putin, ayrıca Çin Cumhurbaşkanı ile grup fotoğrafı için de ön sıradaydı ve Xi'den sonra konuşan ikinci kişiydi. Daha sonra üç saatlik ikili bir görüşme gerçekleştirdiler.

Putin, önceki Kuşak ve Yol zirvelerinde özel bir yere sahipti, ancak bu etkinlikler Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından önce gerçekleşti.

O günden beri Çin, Rusya'yı desteklemesi nedeniyle Batı'dan eleştiri almıştır, aynı zamanda Ukrayna'ya da destek göstermeye çalışmıştır.

Çarşamba günü Putin, bu yardımı geri döndürmeye istekliydi. Konuşmasında, Xi'nin büyük BRI projesine destek sözü vererek, bu projenin "Rus fikirleri ile uyumlu olduğunu" ve "Çinli dostlarımızı" başarıları için övdü.

Kuşak ve Yol Girişimi, Çin'in tahmini trilyon dolarlık yatırım ve altyapı projelerine dünya çapında akıtmasıyla tanınır.

Dünyanın çoğu gelişmekte olan ülkeler grubundan olan delegelerin bulunduğu bir odada konuşan Putin, "Rusya, Çin ve dünyadaki çoğu devlet, işbirliği ve ekonomik ilerleme için arzuları paylaşıyor" dedi.

Putin'in ziyareti, Çin ve Rusya'nın Batı'ya rakip bir blok inşa ettikleri endişeleri ortasında geldi.

Her iki ülke de açıkça ABD önderliğindeki "küresel hâkimiyeti" kınamış ve daha fazla güç merkezi olan "çok kutuplu" bir dünya çağrısında bulunmuştur.

Kuşak ve Yol'un yıldönümünden önce, Çin, BRI'ı yeni bir dünya düzeninin temeli olarak konumlandıran iki beyaz kağıt yayınladı ve bu düzeni daha adil ve kapsayıcı olarak tasvir etti. Xi'nin renkli deyimler ve İpek Yolu atıflarıyla dolu konuşmasında bu noktayı vurgulamaya devam etti. BRI'nın "zamanımızın ilerlemesi ve doğru yolun temsilcisi" olduğunu ve "tarihin doğru tarafında olduğunu" söyledi.

"İdeolojik çatışma, coğrafi rekabet ve blok politikalarını", tek taraflı yaptırımları ve tedarik zincirlerinin "ayrılmasını" kınadı. Pekin, Washington'ı sıkça haksız bir küreselleşme biçimi olarak gördüğü şeyi öncülük etmekle eleştirmiştir.

Buna karşılık, BRI "herkesin oduna odun eklediğinde alevin daha yüksek yandığı" "kazan-kazan işbirliği"ni teşvik etmiştir.

Xi ayrıca BRI'ı ileri taşıma konusunda sekiz maddelik bir planı açıkladı, bunlar arasında daha küçük projeleri teşvik etmek, "yeşil kalkınma" ve "entegrite inşası" yer almaktadır.

Kuşak ve Yol Girişimi birçok ülkede kalkınmayı hızlandırması nedeniyle övgü almıştır, ancak borçları artırmak, çevreye zarar vermek ve yolsuzluğu ve israfı teşvik etmek gibi eleştirilere de maruz kalmıştır.

Pekin'deki zirve, çoğunluğu Afrika, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'dan ülkeleri çekmiştir. Diğer katılımcılar arasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Afganistan'ın Taliban hükümetinden temsilciler bulunmaktadır.