ANKARA (AA) - MERT DAVUT - Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, 5G'ye 5 yıldır hazırlandıklarını belirterek, tüm ekipmanlarının 5G'ye hazır olduğunu söyledi.

Aksoy, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesi sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Vodafone Türkiye'nin yıllardır 5G'yi çok istediğini dile getiren Aksoy, 'Bugün için gerçekten çok heyecanlıyız. Kazanan Türkiye oldu. Bugün bir 5G yetkilendirmesi yapıldı. Bu yetkilendirmeyle aslında frekansların yüzde 75'i operatörlere eşit olarak dağılmış oldu.' diye konuştu.

Aksoy, 5G kapsamındaki 700 MHz frekansının önemine dikkati çekerek, bu frekansın eşit olarak dağıldığını ifade etti.

Bu kapsamda kendilerinin önemli farklarının ortaya çıktığını ifade eden Aksoy, '5G'ye 5 yıldır hazırlanıyoruz ve bugün sahadaki tüm ekipmanlarımız 5G'ye hazır durumda. Aynı zamanda mobil altyapımızı ve kapasitemizi de 5G'ye hazır duruma getirdik.' dedi.

- '5 gün boyunca sürecek 5 farklı kampanya yapıyoruz'

Aksoy, Almanya merkezli bir araştırma şirketinin raporuna göre, Türkiye'de mobil şebekesi en yüksek performans notu alan operatör olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Bugün 5G'ye çok hazırız. 5 kıtadaki 5G deneyimi olan operatör olarak, global deneyimimizi de Türkiye'ye getireceğiz. 1 Nisan 2026'dan itibaren Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinin tamamında 5G hizmetini müşterilerimize vereceğiz. 5G deneyimini herkese en yüksek kalitede vereceğiz. Bugün 5G yetkilendirmesini kutlamak için çok önemli bir kampanya başlatıyoruz, tüm müşterilerimize 5 gün boyunca sürecek 5 farklı kampanya yapıyoruz. Tüm müşterilerimizi bizimle beraber 5G'yi kutlamak için 'Vodafone Yanımda' uygulamasına davet ediyorum. Kazanan Türkiye oldu, çok mutluyuz.'

Söz konusu teknoloji için bugün hazırlanmaya başlamadıklarını vurgulayan Aksoy, 'Şu anda hem mobil altyapısına en fazla yatırım yapan operatörüz hem de aldığımız frekanslarla stratejik pozisyonumuzu korumuş durumdayız. Bundan sonrası hem ticari olarak hem teknik olarak müşterilerimize 5G'yi sunma kısmı. Hem endüstrileri hem de bireylerin hayatını dönüştürecek bir teknolojiyi 1 Nisan 2026'da hayata geçireceğiz.' dedi.