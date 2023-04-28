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İki takım arasında oynanan ilk maçı Ziraat Bankkart, 3-2 kazanmıştı. İkinci mücadelede ise Fenerbahçe HDI Sigorta, salondan 3-1 galip ayrıldı.

Efeler Ligi play-off 1-4 etabında Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe HDI Sigorta, eşleşmenin üçüncü maçında yarın karşılaşacak.

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