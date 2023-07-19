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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Balkan Kupası’nda şampiyon olması halinde son 32 turunda Norveç’in Forde BVK takımıyla karşılaşacak.

Erkeklerde ise Galatasaray HDI Sigorta, son 16 turunda Yunanistan’ın AOP Kifias Atina takımıyla tur mücadelesi verecek.

Balkan Kupası’nda mücadele edecek Galatasaray HDI Sigorta, şampiyon olması halinde son 32 turunda Portekiz’in Kairos Ponta Delgada takımıyla eşleşecek.

Kupaya son 16 turundan başlayacak Fenerbahçe HDI Sigorta, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan gelecek takımla eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını deplasmanda 21-23 Kasım, rövanşı ise 28-30 Kasım tarihlerinde sahasında yapacak.

Milli boksör Babat, kaçırdığı altın madalyaya bu kez ulaşmak istiyor

Milli boksör Babat, kaçırdığı altın madalyaya bu kez ulaşmak istiyor

CEV Şampiyonlar Ligi'nde kadınlar ve erkeklerde gruplar şöyle oluştu:

Lüksemburg'da gerçekleştirilen kura töreninde, kadınlarda Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank, erkeklerde Ziraat Bankkart ve Halkbank'ın CEV Şampiyonlar Ligi 'ndeki grupları belirlendi.

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