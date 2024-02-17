Demirel, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda oyuna çok fazla giremediklerini kaydetti.

Bu devrede Sivasspor'un pozisyon bulmaya çalıştığını ifade eden Demirel, rakiplerinin ilk yarıda duran topla güzel bir gol attığını vurguladı.

İkinci yarı maça girmeye çalıştıklarını aktaran Demirel, şöyle devam etti:

"Bence ilk yarı bunu yapmamız gerekirdi. Çünkü zaman daraldıkça gol bulmamız da zorlaşıyor. İkinci yarı oynadığımız oyun, topun kalma süresi bizde ama pozisyon olarak fazla bir şey üretemedik. Neticesinde bir tane uzaktan attığımız bir şut ve belki penaltı olabilecek bir pozisyon var. Ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Bir temas var ama tabii ki hakemin ve VAR'ın yorumunun ne olduğunu bilemiyorum. Neticesinde bir puan aldık. Aldığımız puana seviniyor muyuz, sevinmiyoruz ama bir puan da bugünün artısı yazılabilir."

Demirel, gelecek hafta TÜMOSAN Konyaspor ile önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, deplasmanda güzel bir galibiyet almak istediklerini vurguladı.

"Aldığımız oyunculardan ve takımımızdan memnunuz"

Bir basın mensubunun yeni transferlerin performansıyla ilgili sorusuna Demirel, yeni gelen futbolcuların kısa süre önce aralarına katıldığını ve 4-5 antrenmana çıktıklarını kaydetti.

Oyuncuların kalitesinin belli olduğunu ifade eden Demirel, şöyle konuştu:

"Bence geride kalan zaman bize çok faydaları olacaktır. Bugün Halil'den iyi bir performans aldık. Belki penaltı olsa penaltıyı o atsa daha da güzel olurdu. Rui Pedro 45 dakika oynayabildi. O da kalitesiyle beraber bugün gösterdi ki bu takımda yer bulacaktır ve bize faydalı olacaktır. Zaten Doğukan'ın hafif sakatlığı var, riske etmek istemedik. Aldığımız oyunculardan ve takımımızdan memnunuz."

Demirel, takım olarak ne yaptıklarını bildiklerini ve ona göre çalıştıklarını dile getirdi.

"Sivasspor'un attığı golde savunmanın hatasının olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Demirel, barajda oyuncuların arkaya geçip çömelerek durmasını anlamadığını belirterek, "Az önce kaleci hocamla da konuştum. 'Hocam dedim böyle bir şey yoktu. Yeni mi çıktı?' gibilerinden. Belki orada baraj arkasında değil, barajın yanında dursa belki o pozisyon gol olmaz ama futbolda hataların üstüne konuşmak çok kolay. Hataları düzeltmemiz gerektiği tarafını savunuyorum her zaman. Belki baraj hatalı olabilir, belki bir gol yemiş olabiliriz ama bunu oturup konuşup bir sonraki maçta düzelterek hareket etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.