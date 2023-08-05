Haber: Mert Osman Erman

Temmuz ayında, 1977'de uzaya keşfe gönderilen uzay aracına yanlış bir komut verildi ve pozisyonu değiştirilerek iletişim kesildi.

Salı günü bir sinyal alındı, ancak "yıldızlararası bağırma" denilen güçlü bir talimat sayesinde anteni artık yeniden Dünya'ya dönük durumda.

Nasa, başlangıçta uzay aracının kendisini Ekim ayında sıfırlamasını umuyordu.

Interstellar komutun, milyarlarca mil uzaklıkta olan Voyager 2'nin çalışıp çalışmadığını anlamak için görev kontrolörlerinin 37 saat geçmesi gerekti.

Personel, uzay aracına bir mesaj göndermek için "en yüksek güçlü vericiyi" kullandı ve antenin komutla hizalandığı "en iyi koşullarda" gönderilmesi için zamanlandı, Voyager proje müdürü Suzanne Dodd AFP'ye açıkladı.

İletişim kaybolduktan sonra, uzay aracı Nasa'nın Dünya çevresindeki dev radyo antenlerinin dizisini kullanan Derin Uzay Ağı'na komut alamadı veya veri gönderemedi.

Ancak uzay ajansı 4 Ağustos'ta uzay aracından veri alındığını ve normal şekilde çalıştığını doğruladı.

Nasa, bilimsel cihazlarla yüklü uzay aracının planlanmış yörüngesinde kalmasını bekliyor.

Pazartesi günü, uzay ajansı Avustralya'nın başkenti Canberra'daki dev anteninin Voyager 2'den gelen herhangi bir sinyali yakalamaya çalıştığını açıkladı. Bu, ilk zayıf "kalp atışı" sinyali duyulduğunda oldu.

Anten, Voyager 2'nin alanını doğru komutla bombardımana tuttu, umutsuzca iletişim kurmayı umarak, Voyager görevlerini yöneten Nasa'nın Jet İtki Laboratuvarı belirtti.

Sonda, antenini Dünya'ya yönlendirmek için yıl boyunca birden çok kez pozisyonunu sıfırlamak üzere programlandı. Bir sonraki sıfırlama 15 Ekim'de yapılacak, eğer diğer tüm girişimler başarısız olursa Nasa bunun üzerine umut bağlamıştı.

Voyager 2 ve ikizi Voyager 1, Güneş tarafından üretilen parçacıkların ve manyetik alanların oluşturduğu koruyucu kabuğun dışında faaliyet gösteren tek uzay aracıdır. 2018'de ve sırasıyla 2012'de yıldızlararası uzaya ulaştılar.

Sondalar, dış gezegenlerin nadir bir hizalanmasından yararlanmak üzere tasarlandı, bu hizalama yaklaşık 176 yılda bir gerçekleşir ve Jüpiter ve Satürn'ü keşfetmek amacıyla kullanıldı.

Voyager 2, Neptün ve Uranüs'ün yanından uçan tek uzay aracıdır, Voyager 1 ise şu anda Dünya'dan neredeyse 15 milyar mil uzaklıkta, insanlığın en uzak uzay aracıdır.

Her iki uzay aracının da gücü tükendiğinde - beklenen tarih 2025'ten sonra - uzayda dolaşmaya devam edecekler.