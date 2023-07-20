DAKAR AA- Prigojin, Kamerun'da yayın yapan Afrique Media TV kanalının yayınına bağlanarak Wagner'in kıtadaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Afrika'daki programlarımızda hiçbir azalma yok olmayacak da." ifadesini kullanan Prigojin, halihazırda bulundukları ülkelerin tamamında faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtti.

Prigojin, terörle mücadelede ihtiyaç duyulması halinde gerekli şartlar sağlanırsa göreve hazır olduklarını da söyledi.

Rus yönetimine isyan

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin'in Belarus’a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti.

Prigojin de bu teklifi kabul ederek paralı savaşçıların bir süre Belarus'ta kalacağını ifade etmişti.

İsyanın ardından Wagner'in Afrika'daki geleceği konusunda da soru işaretleri oluşmuş hatta Wagner'in yaklaşık 2 bin unsurunun bulunduğu Orta Afrika Cumhuriyeti'nden (OAC) çekildiği iddia edilmişti.

Bu iddialar OAC yetkilileri tarafından yalanlanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da 26 Haziran'da yaptığı açıklamada, Wagner'in Afrika'da kalacağını duyurmuştu.