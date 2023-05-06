MOSKOVA AA- Prigojin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wagner’in Bahmut’taki “çatışma potansiyelinin” 10 Mayıs itibarıyla sona ereceğini belirtti.

Bu nedenle Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov ile temasa geçtiğini aktaran Prigojin, Bahmut'ta Wagner’in pozisyonlarını almayı kabul ettiği için Kadirov’a teşekkür etti.

Bahmut’un Rus güçlerince alınması için geriye 2 kilometrekarelik bir alanın kaldığına işaret eden Prigojin, “Bahmut, şüphesiz Ahmat birlikleri tarafından ele geçirilecektir.” dedi.

Prigojin, söz konusu talebiyle ilgili Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya hitaben yazdığı mektubu da yayınlayarak, Wagner’in Bahmut’ta kontrol ettiği bölgelerin Ahmat birliklerine devredilmesine ilişkin iznin verilmesini istedi.

Kendilerine mühimmat verilmediği gerekçesiyle dün de bir açıklama yapan Prigojin, 10 Mayıs’ta Bahmut’tan çekilme kararı aldıklarını duyurmuştu.